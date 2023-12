Infortunio Vlahovic: attacco Juventus coi cerotti in vista della Roma

Un’importante pedina dello scacchiere bianconero di Massimiliano Allegri, potrebbe clamorosamente saltare la sfida con la Roma di Mou

Mancano ormai pochi giorni alla sfida tra la Juventus di Massimiliano Allegri e la Roma di José Mourinho, e la situazione infortuni, per entrambi le formazioni, sembra essere al centro delle preoccupazioni dei due allenatori.

Nel caso di mister Allegri, potrebbe essere emerso, nel corso delle ultime ore, una complicazione non trascurabile, rispetto ad uno dei suoi calciatori più preziosi.

Attacco bianconero in crisi

La fase offensiva dei bianconeri, in vista dell’ostico appuntamento con i giallorossi, potrebbe subire una spiacevole crepa. A prescindere dalla precarietà della condizione di Manuel Locatelli, ma soprattutto di Federico Chiesa, Allegri si trova costretto a prepararsi ad un altra possibile assenza, dal peso specifico indubbiamente massiccio. Si tratterebbe di Dusan Vlahovic, che, secondo un X (tweet) si Giovanni Albanese, avrebbe svolto un allenamento differenziato dal gruppo, a differenza di Chiesa e Locatelli che, almeno parzialmente, avrebbero partecipato con il resto dei compagni. La causa parrebbe essere una forte contusione al piede sinistro che, almeno secondo le supposizioni, non dovrebbe impedire al centravanti serbo di partire dal primo minuto con i giallorossi.

Nel remoto in caso in cui ciò non dovesse accadere, Allegri si ritroverebbe costretto a schierare o Milik a Kean dal primo minuto. Alternative di pregio per il tecnico toscano, ma la situazione psicologica di Vlahovic, farebbe pensare alla necessità di dare continuità all’ultima rete segnata contro il Frosinone, che pareva aver sbloccato sotto ogni punto di vista il numero 9 bianconero. Soprattutto con una linea difensiva come quella giallorossa, appare vitale poter schierare tutte le carte più taglienti del proprio mazzo. La prestazione di Llorente con il Napoli, ha evidenziato le impressionanti capacità difensive dello spagnolo, in grado di disinnescare dal primo all’ultimo minuto l’esuberanza di Osimhen.