Juventus-Roma, il VAR è già un incubo: due rigori spariti

Juventus-Roma, UFFICIALE: arrivano le designazioni arbitrali per quella che si appresta ad essere l’ultima gara del 2023 e la penultima del girone di andata.

Da diverse settimane a questa parte, in casa Roma, si evidenzia l’importanza e la delicatezza di un momento che frapporrà sul cammino di Lukaku e compagni importantissimi banchi di prova. Dopo il pareggio con la Fiorentina e lo scacco di Bologna, i giallorossi sono riusciti a imporsi sul Napoli di Mazzarri, acquisendo una fiducia e un nuovo slancio in classifica di non trascurabile importanza in vista dei prossimi match.

Il periodo delle festività natalizie, come da tempo noto, si contraddistinguerà, infatti, per una serie di incroci a dir poco delicati che, dopo l’arrivo della compagine di Mazzarri all’Olimpico due giorni prima di Natale, porterà la Roma di Mourinho a volare in quel di Torino all’anti-vigilia di Capodanno, per affrontare la Juventus di Allegri. Le insidie e le asperità dell’incontro sono numerose, così come i dubbi e le attese che, anche e soprattutto tra le fila bianconere, stanno rappresentando uno dei motivi principali di interesse in questa settimana.

Juventus-Roma, arbitra SOZZA: il VAR è assegnato a Mazzoleni

Dopo la vittoria con il Frosinone, infatti, il punto di vista della Juventus resta quello di una squadra che, al netto di qualche passo falso in queste ultime settimane, proverà a seguire ancora la scia di un’inarrestabile Inter, con la quale, seppur senza alcuna ammissione da parte di Allegri, la Vecchia Signora sta provando a contendersi la vittoria finale.

Il mister juventino, dal proprio canto, ha sempre abbassato le aspettative e gli entusiasmi, lasciando intendere come l’obiettivo di squadra e società resti quello dell’approdo in Champions, collimante, dunque, con le stesse volontà di José Mourinho. Gli ingredienti per poter parlare di una partita di grande interesse e importante per la delineazione delle attuali ambizioni delle due squadre ci sono tutti.

Intanto, proprio nel corso di una settimana che sta restituendo novità e aggiornamenti anche sulle possibili scelte di formazione e i diversi dubbi di Allegri per infortuni e squalifiche, sono arrivate in questi minuti le designazioni arbitrali ufficiali. Per la diciottesima giornata di Serie A, infatti, la FIGC ha designato il seguente corpo arbitrale in occasione di Juventus-Roma.

SOZZA

BINDONI – TEGONI

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO

Infelici i ricordi della presenza di Mazzoleni al VAR, protagonista lo scorso maggio di una serie di scelte e mancati interventi non proprio felice, in occasione di Bologna-Roma. In quell’occasione, infatti, non richiamò Orsato né su un possibile contatto Sosa-Solbakken in area di rigore né tantomeno sul possibile penalty successivo al colpo rimediato da Ibanez da Lykogiannis.