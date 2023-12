Per la Roma è solo un ricordo: visite mediche e firma UFFICIALE

Il comunicato ufficiale fuga ogni dubbio: ha firmato un contratto fino al 2029 dopo il suo approdo in città. La nota del club che suggella tutto.

Tra campo e mercato. In questa duplice prospettiva si muovono gli orizzonti della Roma. Oltre a preparare la delicata trasferta di Torino, infatti, i giallorossi stanno monitorando con attenzione anche l’evolvere degli sviluppi in sede di calciomercato.

Sebbene le attenzioni principali siano rivolti ai movimenti in mediana, occhio a quanto potrebbe succedere per la zona nevralgica del campo. Un addio anticipato di Renato Sanches, infatti, non è da escludere. E chissà che il restyling invernale nella zona nevralgica del campo non possa dischiudere nuove occasioni anche in entrata. Chi sicuramente non vestirà la maglia della Roma almeno nell’immediato è Johnny Cardoso. Seguito dai capitolini in tempi non sospetti, il centrocampista statunitense ha apposto la sua firma sul contratto che lo legherà al Real Betis fino al 2029.

Calciomercato Roma, Johnny Cardoso è un nuovo calciatore del Real Betis: firma UFFICIALE

A fornire ulteriori dettagli sulla chiusura dell’affare ci ha pensato il club iberico. Cardoso si trasferisce dall‘Internacional de Porto Alegre al Real Betis a titolo definitivo. Dopo un pressing durato diverse settimane, Los Verdiblancos sono riusciti a battere la concorrenza dopo aver trovato anche l’accordo con il calciatore.

Finito nei radar anche della Roma, che però non ha mai affondato il colpo, Cardoso ha svolto questo pomeriggio le visite mediche a Siviglia prima di firmare il suo nuovo contratto. Ecco la nota ufficiale del club:

“Il Real Betis Balompié ha aggiunto Johnny Cardoso alle sue fila. Il calciatore arriva dall’SC Internacional e firma fino al 2029. João Lucas de Souza Cardoso (Denville, New Jersey, Stati Uniti, 20 settembre 2001) ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’SC Internacional. Ha debuttato con la prima squadra del club brasiliano nel 2019. Cardoso è un nazionale a pieno titolo con la Nazionale degli Stati Uniti, con la quale ha giocato nove partite ufficiali”.