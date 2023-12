Rescissione con la Roma a gennaio: il club l’ha già comunicato

Addio immediato Roma, condizioni già fissate e Mendes decisivo: Mourinho e Tiago Pinto hanno preso posizione.

Tanti aspetti e questioni riguarderanno il mondo Roma nel corso delle prossime settimane, per vicende non unicamente legate al calcio giocato. Se da un lato, infatti, le attenzioni principali saranno rivolte agli impegni che attendono la squadra di Mourinho nel corso di una parentesi stagionale che potrebbe fornire non poche indicazioni su ambizioni e stato di forma, è altrettanto giusto evidenziare come l’imminenza del calciomercato invernale stia rappresentando un altro motivo di grande interesse.

Nel corso del mese di gennaio, infatti, ai piani alti di Trigoria si proverà a migliorare la compagine giallorossa, in vista di una seconda parte di stagione che ha ancora tanto da offrire e che potrebbe vedere Tiago Pinto e colleghi intervenire anche per ovviare ad alcune operazioni di mercato non proprio felici della scorsa estate. L’obiettivo resta quello di rinforzare la difesa con un volto nuovo dopo le inattese difficoltà fisiche di Smalling, ma un altro aspetto destinato a catturare le attenzioni maggiori riguarderà anche la posizione di Renato Sanches.

Addio immediato Renato Sanches, la Roma chiama il PSG: Mendes decisivo

Il centrocampista portoghese, arrivato dal PSG insieme a Leandro Paredes lo scorso agosto, non ha fin qui avuto l’impatto sperato, distinguendosi, anzi, per una serie di limiti e difficoltà che, forse, hanno superato anche le aspettative dei più negativi e scettici rispetto a quest’operazione.

Il quadro relativo alla sua posizione e alle sue condizioni è stato designato più volte dallo stesso Mourinho che, dopo lo scarsissimo impiego in questi mesi e il punto bassissimo toccato dall’ex Bayern Monaco in quel di Bologna, ha parlato di cicatrici emotive, evidenziando in tal modo i limiti di natura psicologica che, unitamente a quelli fisici, hanno fin qui impedito di poter fruire appieno di un giocatore dalle indubbie qualità.

Sul suo futuro e la sua posizione hanno fatto chiarezza anche le penne di FootMercato, a detta delle quali Tiago Pinto e colleghi potrebbero a breve convocare il PSG per l’interruzione immediata del prestito, puntando anche sui buoni rapporti diplomatici tra le due proprietà. La società transalpina non si opporrebbe aprioristicamente ma chiederebbe aiuto a Jorge Mendes al fine di trovare una nuova squadra al centrocampista.

Compito non proprio semplice alla luce del rendimento di Renato e di uno stipendio da 3.5 milioni di euro; la Roma, dal proprio canto, continua ad essere fedele alle priorità di mercato già da tempo designate, con la ricerca di un difensore e la costruzione del centrocampo intorno a giovani profili come Bove e Pisilli, in trampolino di lancio.