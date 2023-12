Varane giallorosso, l’epilogo è clamoroso: addio immediato Manchester United. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tanti aspetti e questioni di mercato toccheranno per forza di cose anche il mondo Roma, alla luce delle plurime esigenze palesate dalla squadra in questi mesi e degli altrettanto evidenti aneliti di un Mourinho che, seppur contento dei passi in avanti compiuti rispetto allo scorso anno, continua ad essere consapevole di avere bisogno di un qualcosa di più. Lo sa bene Tiago Pinto che, a partire dalla prossima settimana, avrà ufficialmente la possibilità di apportare modifiche allo scacchiere, sia in entrata che in uscita.

La priorità, come noto, resta quella del rinforzo in difesa, reparto nel quale la Roma ha palesato non pochi limiti e difficoltà in questi mesi, soprattutto a causa dell’inattesa indisponibilità di Smalling, che ha costretto più volte Mourinho a riproporre il solito terzetto difensivo, affidandosi poi ad adattamenti e al solito jolly Cristante. In tale ottica, dunque, si leggano le numerose novità che potrebbero riguardare questa zona di campo prossimamente.

Varane giallorosso, in Francia non hanno dubbi: può tornare al Lens

I nomi fin qui monitorati sono numerosi e rispondono ad un insieme di caratteristiche e qualità ben delineate, oltre che ad essere contraddistinti dalla possibilità di poter approdare a Roma con delle condizioni vantaggiose per il club e coerenti con le possibilità concesse ai Friekdin in questa fase. Non casualmente, dunque, anche un nome come quello di Leonardo Bonucci sta meritando una certa eco nella Capitale, alla luce del possibile approdo a condizioni vantaggiose per la società, al netto di una simpatia non proprio evidente nell’etere giallorosso.

Altri nomi, soprattutto nei mesi precedenti, hanno riguardato profili della Premier League, ai quali potrebbe aggiungersi anche quello di Rapahel Varane. L’ex Real Madrid, lanciato proprio da Mourinho ai tempi dei Blancos, ha rappresentato per anni uno dei profili più importanti in questo ruolo ma è altrettanto reduce da evidenti difficoltà al Manchester United. Come già raccontatovi, la sua posizione lo porta ora come ora ad essere vicino all’addio, con conseguenti attenzioni anche da parte di club di Serie A.

La Roma rientra tranquillamente in questo discorso ma gli ultimi aggiornamenti de L’Equipe forniscono novità non trascurabili: Varane, infatti, dopo il Manchester United, potrebbe tornare ad uno dei primissimi club della sua carriera, il Lens. L’allenatore dei giallorossi dell’Alta Francia aveva già strizzato l’occhio a Varane, oggetto del desiderio e di contesa a livello europeo e destinato a ricevere grandi attenzioni in questa fase di mercato. Per la Roma resta un sogno, ma se anche il Lens è in corsa qualche chance c’è ancora: con Mourinho tutto è possibile.