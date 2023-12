Addio Belotti: offerta bianconera e opzione Arabia Saudita

Sempre più in bilico il futuro dell’attaccante giallorosso. Per lui richieste sia in Europa che dal mondo arabo

Andrea Belotti potrebbe definitivamente salutare la Roma. Il reparto offensivo dei giallorossi è senza dubbio quello più folto, tanto da costringere Pinto a fare a meno del centravanti classe 1993 cercando di piazzarlo altrove magari già nel mercato di gennaio.

Più che altro l’ex attaccante del Torino è molto simile per caratteristiche tecniche sia a Lukaku che ad Azmoun, motivo in più che sembra portare Belotti lontano dalla Capitale. Quella del Gallo, fino a questo momento, non è stata un’esperienza memorabile in giallorosso a livello realizzativo. Sicuramente lo spirito di sacrificio che da sempre contraddistingue Belotti non è mai mancato e Mourinho questo l’ha sempre saputo, avendolo schierato anche recentemente dal primo minuto, complici anche infortuni altrui.

Il discorso diventa un po’ più spinoso se si guardano i gol: in 64 presenze con la maglia della Lupa, Belotti ha siglato 10 reti, 3 di queste in campionato dopo aver chiuso a secco la scorsa stagione di Serie A. Tra l’altro, su tre gol segnati quest’anno in campionato, due sono arrivati nella stessa gara ovvero all’esordio con la Salernitana. Numeri ben lontani da quelli che Belotti aveva messo a referto al Torino, dove in 251 presenze riuscì a collezionare 113 reti, ben 26 nella stagione 2016-2017

Futuro Belotti, due le strade per l’attaccante

Tempi e soprattutto numeri lontani ormai, con Pinto che nonostante altre priorità a livello di ruolo, in primis la difesa, dovrà ritagliare del tempo per sistemare il reparto offensivo. Ecco quindi che spuntano le alternative al futuro di Belotti. Sull’attaccante di Calcinate sembrano essere arrivati apprezzamenti dall’Udinese. La scarsa vena realizzata di Success, le condizioni non sempre ideali di Thauvin e Deulofeu con i soli Pereyra e ultimamente Lucca a dare una mano in zona gol, ecco che l’idea Belotti potrebbe far felice Cioffi che accoglierebbe un’altra soluzione offensiva.

I bianconeri di Udine però non sembra così convinti di investire su Belotti, dato che sarebbe una spesa importante per un giocatore che ha raggiunto i 30 anni. Inoltre, in rosa l’Udinese può contare su Brenner, centravanti brasiliano infortunato ma reduce da ottimi numeri in MLS con il Cincinnati. Se i friulani non dovessero dunque affondare il colpo, ecco che spunta l’ipotesi Arabia Saudita. Come per molti calciatori, anche dal nostro campionato, la Saudi League è senza dubbio la soluzione migliore dal punto di vista economico per gli ultimi anni di carriera, senza troppe pressioni. Naturalmente bisognerà vedere se Belotti accetterebbe di dire addio al calcio europeo e se la sua famiglia acconsentirebbe un allontanamento così importante da casa.