Belotti lascia subito la Roma: scambio choc con la Fiorentina

Calciomercato Roma, il punto sulle possibili operazioni in entrata nella finestra invernale: attenzione alla clamorosa ipotesi di scambio

La vittoria con il Napoli rilancia le ambizioni giallorosse in campionato dopo la batosta di Bologna. Il 2-0 maturato al Dall’Ara aveva di nuovo acceso i dubbi intorno a José Mourinho, che però è stato bravissimo a ricompattare la squadra in vista della sfida contro gli azzurri, dove c’è stata una netta risposta, come chiesto dai tifosi in settimana.

Adesso la Roma è chiamata a dare continuità ai risultati, anche se il calendario resta decisamente proibitivo. La squadra dello Special One dovrà affrontare la Juventus e l’Atalanta, rispettivamente in trasferta e in casa, ma in mezzo ci sarà anche la partita contro la Cremonese in Coppa Italia, partita assolutamente da non sottovalutare visti i tragici precedenti.

Tiago Pinto si trova davanti al bivio mercato, in cui dovrà prendere diverse scelte, tra cui chi sarà il nuovo difensore centrale che dovrà arrivare a gennaio, per il quale potrebbe esserci un clamoroso sacrificio

Calciomercato Roma, spunta l’ipotesi di addio Belotti a gennaio

Il mercato non è ancora cominciato, eppure Pinto non ha mai smesso di sondare il mercato in cerca di possibili affari a basso prezzo, soprattutto per gennaio. L’affare Bonucci sembrerebbe essere saltato definitivamente e proprio su questo tema si è espresso in diretta ai microfono di TvPlay Angelo Di Livio, secondo il quale il mancato arrivo dell’ex Juve potrebbe essere causato dal mancato rinnovo di José Mourinho, ecco le sue parole:

“Bonucci alla Roma potrebbe essere anche agevolato, visto che la squadra di Mourinho gioca con una difesa bassa. Critiche per il suo arrivo in giallorosso? Per far dimenticare tutto basta un suo intervento riuscito. Se fossi la Roma, lo prenderei subito. Bonucci potrebbe essere un valore aggiunto, anche quando non giocherà. La Roma, visto il ritorno di Abraham, potrebbe girare anche Belotti alla Fiorentina per un difensore come Milenkovic che non sta giocando”.

L’ex Juve e Fiorentina ha poi parlato così a favore del Gallo, che secondo lui potrebbe meritare più spazio.“Formazione Roma contro la Juve? Farei giocare Belotti, che ha giocato bene contro il Napoli, per poi sfruttare a gara in corso la carta Dybala”.