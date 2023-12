Bomba Bonucci: trattativa chiusa di nascosto

Bonucci alla Roma, colpo perfetto per Mourinho: arriva l’annuncio ufficiale e il retroscena sulla chiusura dell’operazione.

Tante questioni e aspetti stanno generando nobile attenzioni in casa Roma, alla luce della delicatezza e dell’importanza di un momento che, anche sul terreno di gioco, si appresta ad essere molto importante. Parallelamente all’avvicinarsi dell’apertura ufficiale del calciomercato invernale, infatti, i giallorossi sono nel pieno di un ciclo di impegni destinato ad avere grandi ingerenze per il proseguimento di un cammino che dovrà portare gli uomini di Mourinho a inseguire con veemenza e continuità un piazzamento tra le prime quattro.

Per ora, contro Fiorentina, Bologna e Napoli sono arrivati quattro punti e una certa discriminante potrebbe essere rappresentata dalle sentenze che giungeranno dagli incroci contro Juventus, Atalanta e Milan, con il quale inizierà il girone di ritorno. Come ormai noto, però, questa parentesi stagionale avrà un certo peso anche ai fini delle evoluzioni del calciomercato, prossimo all’apertura e al fornire importanti possibilità e occasioni agli addetti ai lavori.

Bonucci perfetto per la Roma, Angelozzi non ha dubbi: il retroscena

Tiago Pinto e colleghi, dal proprio canto, sono ben consapevoli e consci circa la strada da seguire nelle settimane di gennaio, quando ai piani alti di Trigoria si proverà a concretizzare almeno un colpo che consenta di ovviare alla defezione apparsa evidente in questi primi mesi stagionali. Come da tempo noto, infatti, la Roma necessita di un volto nuovo in difesa, alla luce del mistero sulle condizioni di Smalling e l’ormai imminente partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa.

I nomi fin qui monitorati sono stati numerosi e, tra i vari, ha iniziato a prendere quota anche quello di Leonardo Bonucci, reduce da un semestre tutt’altro che felice in quel di Berlino e dettosi disposto a tornare in Serie A dopo l’addio alla Juventus della scorsa estate. Al di là dei limiti legati all’età e alle storture di naso ambientali, Bonucci avrebbe un certo peso e impatto in termini di esperienza e agonismo, oltre che a presentare una certa inclinazione nel giocare con il sistema difensivo di Mourinho.

A introdurre la sua figura, commentando altresì un possibile passaggio alla Roma, è stato Guido Angelozzi, attuale ds del Frosinone, intervenuto ai microfoni di Tv Play. A tal proposito, così Angelozzi: “Bonucci è perfetto se la Roma ha deciso di puntare su un profilo esperto: è stato un grande giocatore e nel sistema difensivo a tre dei giallorossi è l’ideale. Lo conosco molto bene, perché l’ho venduto io alla Juventus, quando ero ds del Bari. Ricordo che Marotta e Paratici vennero a cercarmi in albergo alle 3 di notte. Chiudemmo l’operazione di nascosto“.