Bonucci alla Roma, affare saltato: ecco cosa è successo

Bonucci alla Roma, l’affare non si farà: la decisione è arrivata direttamente dai Friedkin che non hanno formalizzato un accordo già trovato. Ecco la situazione

Bonucci alla Roma, l’affare non s’ha da fare. Almeno queste sono le indicazioni che arrivano ora e che vengono riportate proprio dal Corriere dello Sport. La trattativa per l’arrivo dell’ex difensore della Juventus alla corte di Mourinho sarebbe saltata in maniera definitiva.

I Friedkin infatti avrebbero deciso di non formalizzare l’accordo che il gm Pinto era riuscito a trovare con l’agente del calciatore, Lucci. Insomma, sembrava fatta, ma così non sarà. Ma andiamo a vedere i motivi, per il quale, questo affare, al momento, non dovrebbe proprio andare in porto.

Bonucci salta, non viene alla Roma

Nessun problema ambientale, visto che buona parte dei tifosi non lo volevano e adesso staranno anche festeggiando, ma quanto alla funzionalità dell’investimento. La proprietà americana della Roma non vuole spendere in questo momento i circa 2milioni di euro lordi per un calciatore 37enne che non garantisce ovviamente un progetto futuro.

E adesso Pinto è costretto a vagliare tutte le altre piste di questi giorni che sembravano un poco messe in disparte. Da Chalobah a Sarr del Chelsea, a Solet del Salisburgo. Insomma, riprende la corsa per un difensore che deve per ovvi motivi arrivare in giallorosso.