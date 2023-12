Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE: ha firmato fino al 2028

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale arrivato proprio in questi minuti. Ha firmato fino al 2028

Rinnovo ufficiale. L’annuncio che tutti i tifosi della Roma aspettavano. Un colpo vero e proprio, visto che parliamo di una delle calciatrici più importanti della Roma femminile e soprattutto di una di quelle che maggiormente riescono a imporre la propria idea di gioco. Diciamo che fa davvero la differenza.

Un annuncio che mette la parola fine a tutte quelle che potevano essere le intenzioni di altri club, soprattutto quelli europei, che un pensiero, siamo certi, ce lo hanno fatto nel corso di questo periodo, vedendo le sue prestazioni. Però Betty Bavagnoli ha deciso di blindarla fino al 2028. Insomma, la Roma, la numero 10 della Roma, rimane solo ed esclusivamente lei.

Calciomercato Roma, ufficiale il rinnovo di Giugliano

Manuela Giugliano ha firmato con il club giallorosso fino al 2028. L’annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti fa da parte del club giallorosso. Un annuncio che tutti aspettavano. E adesso rimangono solamente due le calciatrici giallorosse in scadenza di contratto: Moeka Minami e Annamaria Serturini.

Di questo ovviamente se ne parlerà nelle prossime settimane, sperano di avere delle notizie positive anche sotto questo aspetto. Sì, perché il gruppo giallorosso, primo in classifica in Serie A e soprattutto ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, ha bisogno di ulteriori certezze. Non che queste non ci siano, mettiamolo in chiaro, perché la squadra è stata costruita assolutamente per vincere in Italia e per arrivare davanti in Europa. Però non bastano mai, soprattutto per una squadra come quella giallorossa che vuole continuare a primeggiare.