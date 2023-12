Calciomercato Roma, tira e molla Bonucci: doppia alternativa

Calciomercato Roma, corsa contro il tempo per Tiago Pinto nella caccia al rinforzo difensivo a gennaio. Il nome più caldo è quello di Bonucci, ma attenzione alla doppia pista in Premier.

L’apertura della sessione invernale di calciomercato è alle porte per Tiago Pinto. La priorità assoluta della Roma in entrata è quella dell’arrivo di un nuovo difensore centrale. Tra pochi giorni i giallorossi perderanno Evan Ndicka per la Coppa d’Africa, mentre il ritorno in campo di Chris Smalling resta ancora un’enigma da sciogliere. Il profilo di Leonardo Bonucci è tornato improvvisamente di moda nei giorni scorsi, trovando la ferma opposizione di gran parte della tifoseria romanista.

Tra due giorni la Roma tornerà in campo, per l’ultima sfida dell’anno solare. La squadra guidata da José Mourinho è attesa dalla proibitiva trasferta in casa della Juventus. La squadra bianconera è fin qui l’unica antagonista dell’Inter nella lotta al titolo in Serie A, mentre i giallorossi non vogliono perdere terreno nella corsa al quarto posto in classifica. La vittoria interna sul Napoli ha rilanciato le ambizioni di Lukaku e compagni nella caccia al piazzamento in Champions League, mentre tra pochi giorni si aprirà ufficialmente la sessione di calciomercato di riparazione. Il primo rinforzo atteso in casa giallorossa è l’arrivo di un nuovo difensore centrale per lo Special One.

Calciomercato Roma, Bonucci in stand-by: doppia alternativa in Inghilterra

Il nome di Leonardo Bonucci resta uno dei più caldi in entrata a gennaio, anche se nelle ultime ore c’è stata una frenata nella trattativa. La Roma starebbe ragionando sulle manovre in entrata, e per quel che riguarda l’ex Juventus manca ancora la fumata bianca decisiva.

Mourinho vorrebbe avere a disposizione il nuovo difensore già dai primi di gennaio, con il debutto stagionale in Coppa Italia contro la Cremonese. Secondo quanto scrive ‘Il Messaggero’, la trattativa dovrebbe dunque già essere chiusa per l’arrivo di Bonucci alla Roma, ma così non è. Momenti di riflessione in casa giallorossa, con una doppia pista in Premier League ancora in piedi in entrata. Sono ancora vive le ipotesi che portano a Thilo Kehler del West Ham, che sembra pronto a concedere il prestito, e Trevoh Chalobah dal Chelsea.