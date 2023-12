Infortunio muscolare, un mese di stop: salta il big match con la Roma

Infortunio ed esami strumentali immediati, c’è lesione: salta anche la Roma. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Come da diverse settimane a questa parte noto, la Roma è attesa da un ciclo di impegni a dir poco importante e delicato, destinato ad essere profondamente indicativo da diversi punti di vista. L’inizio di questo tour de force non era stato dei migliori, con l’episodico pareggio interno contro la Fiorentina e il successivo scacco di Bologna due settimane fa.

Il timore di imbattersi in nuove difficoltà contro il Napoli è stato, poi, felicemente esorcizzato grazie alla bella e convincente prestazione di Pellegrini e colleghi, bravi a superare per 2-0 i campioni di Italia in carica lo scorso 23 dicembre. Bisognerà, adesso, attendere e comprendere nuove evoluzioni per i prossimi impegni che attendono gli uomini di Mourinho, a partire dalla trasferta contro la Juventus di Allegri nella giornata di dopodomani, destinata a rappresentare l’ennesimo incrocio profondamente indicativo per l’approdo in Champions League, obiettivo comune di bianconeri e giallorossi.

Infortunio muscolare Hateboer, salta anche Roma-Atalanta: l’esito degli esami

Il banco di prova piemontese sarà, però, solo l’ennesimo di un periodo denso quanto importante, destinato a proseguire anche nelle prime settimane di gennaio. Parallelamente all’entrata nel vivo e ufficiale del calciomercato invernale, infatti, il lavoro degli uomini di Mourinho proseguirà per poter affrontare nel migliore dei modi anche gli altri big match prossimamente in programma.

Prima dell’inizio del girone di andata con la trasferta contro il Milan di Pioli, infatti, la Roma chiuderà la prima parentesi stagionale di Serie A in casa, contro l‘Atalanta di Gasperini, nell’ennesimo incrocio dal sapore di Champions League. Proprio in vista della partita contro gli orobici, è di questi minuti un aggiornamento di importanza tutt’altro che trascurabile, relativo all’infortunio rimediato da Hans Hateboer.

L’esterno nerazzurro aveva accusato un fastidio muscolare nell’allenamento di ieri e si è sottoposto prontamente agli esami strumentali: questi ultimi hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado al soleo sinistro, per la quale potrebbe essere previsto uno stop di circa un mese. L’idea di vederlo in campo contro la Roma il sette gennaio figura, dunque, totalmente remota.