Milan rifiutato, la Roma gode solo a metà

La rosa del Monza sta attirando vari clienti, ma Adriano Galliani non ha intenzione di cedere, indebolendo la formazione di Palladino a stagione in corso

Si sa, Adriano Galliani è un cliente coriaceo nelle trattative di calciomercato e, ancora una volta, lo ha dimostrato alle big di Serie A, che credevano di poter sfruttare lo spogliatoio del Monza per rimpolpare le proprie rose.

Galliani non ci sta e, nell’ottica di costruire un progetto duraturo e di conquistare una propria credibilità nella massima lega italiana, non ha intenzione di cedere a offerte apparentemente succulente, con cui conquistare un trascurabile guadagno, indebolendo la squadra.

Galliani è perentorio

Galliani lo ha ribadito con convinzione: “Non siamo un supermercato!”. Il dirigente ex Milan avrebbe la possibilità di “svendere” numerosi componenti della rosa brianzola, per inseguire il guadagno repentino. Tuttavia, come testimoniato da Calciomercato.it, mister Palladino non ha intenzione alcuna di vedersi mutilata la rosa a metà stagione. Il rendimento fuori dal comune di alcuni calciatori, tra i quali spicca ovviamente Colpani, è anche e soprattutto merito della bontà del sistema di gioco messo in piedi da Palladino, a cui Galliani ha riconosciuto i meriti, evitando di fare cassa già a gennaio. E’ ovvio… Prima o poi sarà piuttosto inevitabile sfruttare sul mercato le proprie eccellenze per incassare, in particolare nel caso di Colpani, oramai nel mirino di società al vertice della classifica. Inter e Juventus hanno puntato con convinzione l’esterno bresciano, che ha dimostrato, partita dopo partita, qualità fuori dal comune. Dalla conclusione alla finalizzazione, passando per la velocità, fino alle innegabili qualità palla al piede, il numero 28 biancorosso è oramai un protagonista della Lega, dove, dall’inizio del campionato, ha messo a segno ben 6 reti.

Vi è poi il discorso Di Gregorio e Pablo Marì, entrambi scritti in stampatello nel taccuino di Tiago Pinto. Difatti, la Roma di Mourinho deve necessariamente pensare ad un post Rai Patricio, con contratto in scadenza a giugno. L’estremo difensore del Monza, tuttavia, sembra essere protetto da Galliani, che ha fissato un prezzo, 20 milioni, non perfettamente compatibile con i desideri giallorossi. Mou & co. sono attualmente in debito di difensori e, per questo, è probabile che i capitolini ripiegheranno su altri lidi, come lo stesso Leonardo Bonucci, sempre più vicino alla città eterna. Anche nel caso di Pablo Marì, comunque, il dirigente lombardo ha negato con convinzione la proposta di prestito giunta dalla capitale, ribadendo l’importanza del difensore centrale spagnolo all’interno dell’economia biancorossa. L’ex Arsenal classe ’93, è stato adocchiato anche dallo stesso Milan, che, alla luce dell’infortunio muscolare di Tomori, vorrebbe consolidare la propria linea difensiva. La musica, tuttavia, rimane la medesima: Galliani non vuole cedere alla richiesta di prestito con diritto di riscatto avanzata dai rossoneri. L’ex dirigente del Milan, inizierebbe a valutare una cessione soltanto nel caso in cui si trattasse di un trasferimento definitivo, coadiuvato, ovviamente, da una proposta economica di rilievo.