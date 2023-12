Nuova tegola UFFICIALE, si è operato: salta la Roma

In vista di Roma-Cremonese di Coppa Italia, la squadra ospite si vede privata di uno dei propri calciatori più pericolosi, a causa di un intervento chirurgico

Quello con la Cremonese in Coppa Italia è il prossimo appuntamento della Roma di José Mourinho, ma pare che la formazione lombarda non avrà a disposizione una pedina importante del proprio scacchiere.

Mister Stroppa si è ritrovato a pochi giorni dal match valido per gli ottavi di finale, con un proprio calciatore sotto ai ferri.

L’intervento è andato bene

Si tratta di Cristian Buonaiuto, ala sinistra della Cremonese, il quale si è sottoposto ad un intervento chirurgico all’adduttore destro. Come indicato da un comunicato ufficiale del club grigiorosso: “L’intervento eseguito dal professor Francesco Benazzo e dalla sua equipe presso la Poliambulanza di Brescia è perfettamente riuscito. Il calciatore osserverà un primo periodo di riposo assoluto per poi iniziare l’iter riabilitativo”. Scontata, dunque, la sua assenza il 3 gennaio 2024 all’Olimpico, dove i lombardi affronteranno la corazzata dello Special One.

Una notizia indubbiamente vantaggiosa per gli uomini di Mourinho, che si confronteranno con una fase offensiva indubbiamente indebolita. Il calciatore napoletano, infatti, è uno di quegli esterni capaci di svolgere anche il ruolo di trequartista, quindi rapidi e tecnici. Un giocatore di esperienza, classe ’92, capace di infliggere danni grazie ad un’abilità balistica non indifferente. E’ vero, nella stagione in corso, l’attaccante partenopeo non ha inciso a livello di reti, ma rimane un cliente scomodo per le difese.