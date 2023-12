Addio immediato e Roma nel destino: ha chiesto la cessione

Addio immediato e Roma nel destino: il giocatore dopo un avvio di stagione deludente ha chiesto la cessione. Occasione per Pinto

Vuole andare via a gennaio, almeno così spiegano. Anche perché il suo impiego è stato minimo fino al momento e con l’Europeo alle porte – anche se il posto sembra comunque avercelo assicurato – è meglio giocare piuttosto che guardare per evitare quelli che sono tutti i rischi che si possono correre. La Roma ci pensa, a quanto pare, e non è nemmeno la prima volta che lo fa, visto che sulle sue tracce Pinto c’era da molto tempo.

A gennaio i giallorossi devono per forza di cose investire sul mercato per prendere un difensore. Mourinho in conferenza stampa prima della gara contro la Juventus di domani non ha nascosto la sua preoccupazione perché si potrebbe trovare a gennaio, nella sfida all’Atalanta in programma domenica 7, con un solo elemento di ruolo, vale a dire Llorente. Sì, perché Ndicka partirà per la Coppa d’Africa – ufficiale la sua convocazione – e Mancini è diffidato e quindi il rischio è altissimo. Sì, c’è Cristante, ma è solamente un’opzione in casi estremi, ecco perché uno dietro serve, anche in maniera immediata.

Addio immediato, occasione Soyuncu

A fare un quadro, questa mattina, ci ha pensato Il Tempo in edicola che ha sottolineato come nella testa di Pinto ci sia un elemento da prendere. Si tratta di Caglar Soyuncu dell’Atletico Madrid, che come sappiamo era stato messo nel mirino da parte della Roma visto che in Spagna è andato a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Leicester.

Il turco però potrebbe arrivare solamente in prestito per sei mesi, difficile, per non dire impossibile, che la Roma lo possa prendere a titolo definitivo. Magari potrebbe essere inserito il diritto di riscatto alla fine dell’anno, ma dalla Spagna dicono che ancora l’Atletico non ha aperto a questa soluzione. E intanto gennaio è arrivato…