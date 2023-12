Roma senza difesa, Mourinho non ci sta: “Lo sappiamo da sei mesi”

Juventus-Roma, ecco la conferenza stampa di José Mourinho in diretta. Scopri le parole del tecnico giallorosso alla vigilia del big match dell’Allianz Stadium

L’anno solare della Roma si chiude in trasferta a Torino, domani sera la sfida alla Juventus di Allegri. La squadra giallorossa è reduce dall’importante vittoria interna conquistata sul Napoli, che ne ha rilanciato le ambizioni nella zona Champions League della classifica. Dal canto loro i bianconeri sono gli unici antagonisti dell’Inter nella corsa Scudetto, la sfida di domani sera appare come un crocevia per i rispettivi obiettivi delle due squadre. Ecco la conferenza stampa dello Special One da Trigoria. C’è tanta attesa intorno alle parole del portoghese, che potrebbe svelare la condizione fisica di Dybala e non solo.

Juventus-Roma, la conferenza stampa di Mourinho in diretta

“Se tutto va normale nell’allenamento, Dybala viaggia e sarà disponibile per giocare. Mancini stessa situazione della scorsa settimana. Lui sa giocare senza allenarsi. Domani giocherà, e niente. Non c’è dubbio. Mancini, Llorente, Ndicka giocano, e Mancio sa che è molto importante per noi”.

“La Juve è la Juve e Allegri è Allegri. Quando si parla di gente che cerca risultati è la cosa più importante del calcio. E quando si parla di cercare solo il risultato io penso positivo. La Juve è “risultatista”, difende bene, quando esce va forte. Su palla inattiva sono forti. Giocano una sola partita a settimana e non è solo essere riposati ma tanti giorni di lavoro tattico. E sta ovviamente nella guerra con l’Inter per lo scudetto”.

“Io di Renato mi sento tranquillo di parlarne perché è un giocatore nostro. Di Bonucci no. Secondo me va rispettato e il modo di rispettarlo è quello di non parlare di un calciatore dell’Union Berlino. Di Renato non ho nessuna informazione sulla possibilità che vada via o no. Né da parte sua né da parte dei suoi agenti che sono i miei. Nemmeno da parte di Pinto. Vive una situazione complicata. Sull’ambiente? Ho un’opinione personale mia, il cuore di un club sono i tifosi, però ci sono le proprietà e le strutture sono diverse che sono sovrane. Le decisioni sono loro”.

“Renato Sanches è in dubbio. Non è stata una settimana pulita di lavoro. Sicuramente non gioca, ma se viaggia con la squadra lo decidiamo oggi”.

“Domani serve personalità. Serve tanto dal punto di vista fisico e tattico, ma serve tanta personalità. Le squadre hanno potenziale, possiamo paragonare il Napoli con la Juve, in casa abbiamo avuto la personalità giusta. Contro il Napoli l’Olimpico ci ha dato questa personalità e anche sotto il punto di vista individuale tutti hanno fatto bene. Domani c’è bisogno di tutto, e serve quella personalità che abbiamo avuto contro il Napoli. Sappiamo che sarà difficile, ma serve coraggio”.

Su Pellegrini: “Sta migliorando, e questo mi piace. Al di là del gol anche la settimana prima aveva fatto un ottimo lavoro. Non l’ho mai visto lavorare male, sempre concentrato. Ha giocato bene e questa settimana ha dato continuità a queste sensazioni”. Quindi il capitano si candida per una maglia da titolare.

“Cristante giocherà in mezzo al campo ma se ci sarà bisogno passerà dietro. Da un poco di tempo stiamo provando anche Celik e ha un’intelligenza tattica e ci può stare. Da tre mesi sappiamo che Smalling non ci sarà a gennaio, e sappiamo da 6 mesi che Ndicka sarà in Coppa d’Africa e che Kumbulla bene che va può essere massimo in panchina. Sappiamo qual è la situazione e sappiamo pure che Mancini e Cristante sono diffidati e ti puoi immaginare uno scenario di avere un solo centrale per una partita specifica. Io ho promesso a me stesso di andare solo su una strada: di dare tutto quello che ho al di là delle circostanze. Quando finisce la Juve penseremo alla Cremonese e il mio lavoro è quello di preparare la squadra al massimo”. Kumbulla, infine, non parte per Torino.