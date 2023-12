Juventus-Roma, Dybala scalpita: le ultime da Trigoria

Juventus-Roma, Dybala titolare e nuovi aggiornamenti da Trigoria. Ecco le ultime in vista del big match tra Allegri e Mourinho.

L’imminenza della trasferta torinese sta certamente rappresentando uno degli aspetti di maggiore importanza e discussione in casa Roma, laddove si è finalmente registrato un certo entusiasmo per la netta e convincente vittoria contro il Napoli dello scorso 23 dicembre. L’imposizione sugli uomini di Mazzarri ha garantito serenità e sollievo prima di Natale, generando altresì un ancoramento ad una regione nobile di classifica.

Per arrivare in Champions League, però, servirà dare continuità ai risultati fin qui ottenuti e che, eccezion fatta per lo scacco contro il Bologna di Thiago Motta, hanno permesso alla Roma di registrare un importante upgrade dopo le difficoltà iniziali palesate tra fine agosto e gli inizi di ottobre. La strada da fare è ancora numerosa, così come altrettanti risultano gli aspetti da limare per poter affrontare nel migliore dei modi un percorso che potrebbe dipendere, oltre che dai prossimi risultati, anche dalle scelte di mercato di Tiago Pinto e colleghi durante il mese di gennaio.

Dybala titolare in Juventus-Roma, aumenta la fiducia: le ultime da Trigoria

Prima che la campagna acquisti entri nel vivo, la squadra di Mourinho è intanto attesa dalla su citata sfida esterna, sul campo di una Juventus che, in queste ultime settimane, ha palesato uno scollamento minimo ma comunque evidente rispetto all’Inter, sempre più lanciata verso una vittoria finale che non parrebbe poter essere troppo in discussione. Come spesso sottolineato da Allegri, l’obiettivo resta, però, quello di un arrivo tra le prime quattro.

In tale ottica, dunque, Juventus-Roma si appresta ad essere un vero e proprio big match dal sapore di Champions League, il cui esito potrebbe dipendere da episodi, rendimento dei singoli e, soprattutto, disponibilità dei migliori uomini tra le fila delle due squadre. Da questo punto di vista, in una giornata abbastanza positiva per la Juventus, anche la Roma pare poter raccogliere qualche buona notizia, soprattutto sul fronte Dybala.

Se già in mattinata si era compreso come la titolarità di Paulo non potesse essere considerata un’utopia, quanto accaduto intorno a ora di pranzo in quel di Trigoria aumenta l’ottimismo circa le condizioni del grande ex della gara. Come riferito da Sky Sport, infatti, anche oggi i test svolti sui campi di allenamento hanno evidenziato buoni risultati, confermati dalla terza presenza di fila di Dybala negli allenamenti di gruppo. Le possibilità di vederlo titolare contro la Juventus, insomma, aumentano sempre di più.