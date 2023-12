Juventus-Roma, si allenano in gruppo: recupero immediato

Juventus-Roma, recupero totale e allenamento in gruppo: gli ultimi aggiornamenti in vista del big match tra Allegri e Mourinho.

A sette giorni di distanza dalla vittoria contro il Napoli, la Roma di Mourinho dovrà volare in quel di Torino per affrontare un altro grande banco di prova dopo quello partenopeo. Nel pieno di un ciclo di impegni iniziato già diverse settimane fa contro la Fiorentina, i giallorossi sono attesi dalla Juventus dopodomani, prima di chiudere il girone di andata con l’Atalanta davanti al proprio pubblico.

Una rassegna di incroci delicati e potenzialmente importantissimi per poter comprendere lo stato di forma e di ambizioni di Lukaku e colleghi. Questi ultimi, dopo lo scacco contro il Bologna di Thiago Motta, hanno palesato un’importante forza di reazione e altrettanta volontà di rilanciarsi dopo le numerose critiche piovute per la debacle felsinea. Fondamentale, a questo punto, provare a seguire la nobile falsariga che la Roma ha iniziato a tracciare proprio con la vittoria per 2-0 sugli uomini di Mazzarri, da porre come matrice di un percorso che ha ancora tanto da chiedere e offrire.

Juventus-Roma, buone notizie dalla Continassa: si sono allenati in gruppo

Si partirà dopodomani, appunto, nella sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus di Allegri, considerabile a ragione come autentica e forse unica competitor per la vittoria dello scudetto dell’Inter, al netto dei quattro punti di distanza maturati da Vlahovic e compagni per la perdita di alcuni punti nel corso di queste ultime settimane.

Allegri, dal proprio canto, ha sempre evidenziato come l’obiettivo sia unicamente quello di arrivare in Champions League: un’indicazione importante, che acuisce il fascino e la delicatezza di una gara che, proprio per i piazzamenti europei, sarà a dir poco indicativa per Juventus e Roma. In attesa di novità ed evoluzioni da carpire anche attraverso le parole in conferenza stampa dei due allenatori, in queste ore si sta assistendo a importanti aggiornamenti relativi alle possibili scelte di formazione.

Come raccontatovi, in casa Roma aumenta la fiducia sulle condizioni di Paulo Dybala, così come la stessa Juventus parrebbe aver recuperato alcuni dei suoi elementi cruciali dopo i dubbi e le perplessità di questi ultimi giorni. Alla Continassa, in particolar modo, si è da poco conclusa la seduta di allenamento odierna, cui hanno partecipato in gruppo Chiesa, Locatelli e Vlhaovic. L’appuntamento della prossima seduta è fissato adesso a domattina, poche ore prima della conferenza di Allegri. Come preventivabile, anche l’attaccante serbo ha pienamente recuperato dopo la botta al piede di ieri.