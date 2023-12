Dybala, risonanze e sorrisi: il piano di Mourinho per Juve-Roma

Juventus-Roma, Paulo Dybala lavora senza sosta puntando la sfida da grande ex. A due giorni dalla trasferta dell’Allianz Stadium arrivano buone notizie per Mourinho.

La Roma di José Mourinho è reduce dalla convincente vittoria interna sul Napoli. Le reti di Pellegrini e Lukaku sono valse tre punti fondamentali in ottica corsa al quarto posto per i giallorossi, che hanno scavalcato in classifica i partenopei e l’Atalanta. L’ultima sfida dell’anno solare sarà sul difficile campo della Juventus di Allegri, seconda in classifica a meno 4 dall’Inter. I giallorossi sono stati orfani nelle ultime gare di Paulo Dybala, che ora sembra aver messo alle spalle l’infortunio muscolare e punta ad esserci contro la sua ex squadra.

Non è una gara come le altre per la Joya, che in bianconero ha passato ben 7 stagioni prima della scadenza di contratto. Paulo Dybala ha saltato le ultime gare della Roma dopo lo stop muscolare accusato contro la Fiorentina allo stadio Olimpico. La lesione riscontrata dai primi esami faceva temere per un suo rientro nel prossimo anno, ma negli ultimi giorni sono arrivate notizie confortanti sul recupero per sabato sera. Gli esami svolti dall’attaccante argentino hanno infatti confermato il pieno recupero dalla lesione, e sono due giorni che il numero 21 si allena con il resto dei compagni.

Juventus-Roma, infortunio alle spalle per Dybala: la strategia di Mourinho

Paulo Dybala sarà convocato per Juventus-Roma, l’attaccante non vuole mancare all’appuntamento da grande ex. Lo scorso anno allo Stadium realizzò un bellissimo assist per la rete di Tammy Abraham, che fissò il risultato sull’1-1. Ora la speranza è di lasciare nuovamente il segno davanti ai suoi ex tifosi, stavolta al fianco di Romelu Lukaku.

E non è escluso, come riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, che Mourinho decida di lanciare Dybala già dal primo minuto sabato sera al fianco di Big Rom. L’attaccante argentino non ha i 90 minuti nelle gambe, e lo Special One scioglierà insieme a lui i dubbi prima della trasferta. A centrocampo ballottaggio Pellegrini-Bove, mentre Zalewski è stato frenato dalla febbre nelle scorse ore. Il laterale dovrebbe comunque recuperare per la gara di sabato sera.