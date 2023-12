Affondo Liverpool e addio Roma: se ne va in Premier

Affondo Liverpool sul difensore che anche la Roma avrebbe messo nel mirino. Klopp lo inserito nel proprio radar e potrebbe chiudere veloce l’affare

Lo vuole anche il Liverpool. E allora per la Roma, così come per gli altri club che lo avrebbero messo sotto la lente d’ingrandimento, la situazione si complica. E non di poco. Perché quando si muove Klopp, con la sua società, quasi sempre riesce a centrare l’obiettivo. Dalle parti di Trigoria sperano ovviamente che le cose vadano in maniera diversa.

Sono ore calde per i club che sanno che tra pochi giorni avranno la possibilità di rinforzare la propria rosa. La riapertura del mercato ormai è imminente e sono molte le società che hanno bisogno di innesti: la Roma, come sappiamo, e come Mou ha confermato in conferenza stampa, si trova nella situazione di dover per forza di cose riuscire a prendere almeno un difensore. Tramontata, per il momento (anche se sembra definitiva) l’ipotesi Bonucci, ne rimangono altre in piedi. Una pista, ad esempio, è uscita fuori un poco di giorni fa.

Calciomercato Roma, il Liverpool vuole Nino

Il nome in questione è quello di Nino del Fluminense, difensore accostato non solo alla Roma ma anche al Fulham e al Feyenoord, prossima avversaria dei giallorossi nello spareggio di Europa League. Secondo quanto scritto da okfichajes nelle scorse ore, sul difensore brasiliano ci sarebbe anche un forte interesse dei Reds, primi in classifica in Premier League, e in lotta per la seconda competizione europea.

Nino è un obiettivo reale della squadra inglese, a quanto pare. Per il momento però non ci sarebbero stati sondaggi ma solamente un leggero approccio per capire le richieste del club e la fattibilità dell’operazione. Un’operazione che, però, il Liverpool vorrebbe fare. Con buona pace, purtroppo, per Pinto e per tutti gli altri. Ogni pista al momento sembra proprio stia diventando complicata.