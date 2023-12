Assist ufficiale alla Roma e sfida al Milan: ecco l’erede di Renato Sanches | ASRL

Il rafforzamento del reparto difensivo non è l’unico tema caldo del calciomercato della Roma in vista di gennaio

Archiviato, a meno di clamorosi colpi di scena, il dossier Leonardo Bonucci, la Roma continua a battere sentieri alternativi per regalare almeno un difensore centrale a José Mourinho. Durante la conferenza pre Juventus, lo Special One ha appoggiato la decisione del club sull’ex Juve, ma ha lanciato una piccola frecciata sul tempismo della dirigenza nell’ingaggiare un nuovo centrale. “Sono sei mesi che sappiamo la nostra situazione”, le parole del portoghese, che dopo la sfida di Torino saluterà Evan Ndicka per la Coppa d’Africa.

Meno nette sono state le dichiarazioni su Renato Sanches e sulla possibile interruzione del prestito dal PSG. Il centrocampista lusitano ha sin qui deluso ogni tipo di aspettativa e, qualora Jorge Mendes dovesse trovare un altro club, la risoluzione del contratto sarebbe assai probabile. Una situazione da monitorare con attenzione, anche in virtù dell’assenza di Houssem Aouar.

Calciomercato Roma, sfida al Milan per Traorè

Anche l’ex giocatore del Lione può partire in presenza di un’offerta adeguata. Ed è per questo che Tiago Pinto resta vigile anche su potenziali occasioni low cost a centrocampo. In tal senso, secondo quanto appreso da Asromalive.it, va letto il possibile ritorno di fiamma per Hamed Junior Traorè. L’ex Sassuolo, visto lo scarso minutaggio collezionato in Premier League, vorrebbe lasciare il Bournemouth a gennaio. Di recente si è parlato anche di un interessamento di Fiorentina, Lazio e Milan, ma le ultime notizie provenienti dalla Costa d’Avorio hanno fatto drizzare le antenne anche alla Roma.

Il 23enne con passaporto italiano non è stato infatti convocato per la Coppa d’Africa, nonostante il suo nome fosse stato inserito nella lista dei pre-convocati. Una notizia che, abbinata all’apertura al prestito con diritto da riscatto da parte del club inglese, ha convinto gli uomini mercato giallorossi a restare vigili su questo dossier.

Abile a giostrare sia da esterno d’attacco che da mezzala offensiva, Traorè nel gennaio del 2023 venne bloccato da Pinto come sostituto di Zaniolo. L’affare saltò dopo che l’ex giallorosso rifiutò il trasferimento in Premier.