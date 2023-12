Incubo debito, stangata FIFA: mercato bloccato

Debito milionario nel mirino delle indagini e pugno duro della FIFA contro il club. La Federazione internazionale sceglie di inibire la squadra, il calciomercato viene bloccato.

Arriva la stangata della FIFA nei confronti del debito pregresso del club. La società viene inibita per non aver pagato una somma cospicua ad un suo ex calciatore e la Federazione internazionale sceglie la via del pugno duro dopo la notifica delle indagini arrivata nei mesi scorsi. Inibizione che porta al blocco del calciomercato a causa delle mancate adempienze fiscali e solleva un polverone per il futuro del club coinvolto.

Nei giorni scorsi la FIFA ha dovuto fare i conti con la sentenza della Corte Europa sul caso della Superlega. Sentenza che è andata contro le manovre della Federazione internazionale e della UEFA nel vecchio continente, e che può cambiare gli equilibri del calcio in Europa. Entrambe le Federazioni continuano a monitorare anche i conti dei club, con la UEFA che da tempo ha messo in piedi il sistema del Fair Play Finanziario. Quest’ultimo continua ad essere un ostacolo in casa Roma in ottica calciomercato, basti pensare che due calciatori arrivati in estate (Kristensen ed Azmoun) non sono potuti esser inseriti nella lista per le competizioni europee dei giallorossi.

Debito nel mirino, pugno duro FIFA: mercato bloccato per il San Lorenzo

José Mourinho ha lanciato più volte diverse stoccate sul tema del Fair Play Finanziario, evidenziando come comprometta le manovre in entrata del club giallorosso. Sul tema dei conti e dei debiti del club, arriva una vera e propria stangata dalla FIFA nei confronti di un importante club in Argentina.

Riflettori puntati sul San Lorenzo, che a causa di un debito irrisolto con un ex calciatore è stato inibito dalla FIFA. Come sottolinea il sito Tycsports.com, a portare al blocco del calciomercato è stato il debito da oltre un milione e mezzo di dollari che il club dovrebbe a Yeison Gordillo. Il centrocampista venne acquistato nel 2021, ma il calciatore ha presentato reclamo per il mancato pagamento, prima di svincolarsi dal club. Ora gli argentini dovranno fare i conti con il mercato bloccato.