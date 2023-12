Mourinho sulla panchina bianconera: lo stanno facendo sul serio

Le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra chiamano indirettamente in causa anche José Mourinho: così il domino per la prossima panchina dello Special One è completato.

Non hanno nessuna intenzione di mollare Mourinho nonostante lui stesso abbia detto di voler rimanere alla Roma anche nei prossimi anni. Ma saranno i risultati a parlare, a decidere il futuro dello Special One. Questa secondo più fonti sarebbe l’intenzione dei Friedkin, che di contratto con il tecnico portoghese non ne hanno parlato.

E le voci su Mou, su un suo possibile ritorno in Premier League, non si fermano, anzi: oggi è stato il Guardian a fare un quadro di una situazione nel massimo campionato inglese che tocca da vicino anche Mou. Si parla infatti del Newcastle, che nonostante con Howe abbia raggiunto la qualificazione alla Champions League e si sia giocato il passaggio del turno in un girone di ferro, non sta facendo così tanto bene in questa stagione. E il suo posto è a rischio.

Mourinho sulla panchina del Newcastle: l’ultimo intreccio dall’Inghilterra

E a chi starebbe pensando il fondo arabo che ha preso il club un paio di anni fa? Appunto a Mourinho, e non è nemmeno la prima volta che si dice questo. Sì, il club bianconero d’oltremanica vorrebbe alla guida della propria squadra un tecnico vincente, uno che dovunque è andato ha fatto la storia portando a casa trofei. E Mou sarebbe appunto il profilo ideale.

E le dichiarazioni di Mou citate prima? Queste non sembrano proprio spaventare il club inglese che, qualora decidesse di affondare il colpo, potrebbe mettere sul piatto molti molti soldi come stipendio ma anche una squadra pronta a vincere qualcosa con degli innesti a immagine e somiglianza dello Special One. Vedremo quello che succederà nel corso dei prossimi mesi. Perché si è parlato anche di una deadline fissata da parte dello Special One per il suo rinnovo. Ma questo non è mai stato confermato.