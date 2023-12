Renato Sanches lascia la Roma: ha già trovato un altro club

Renato Sanches lascia la Roma: il centrocampista portoghese sempre più vicino ad un addio anticipato. Ha già trovato un’altra squadra

Il futuro di Renato Sanches sembra essere sempre più distante da Trigoria. Mourinho in conferenza stampa non si è esposto sul suo possibile addio anticipato, ma ha detto che il giocatore domani non sarà in campo e che deciderà solamente oggi se viaggerà o meno con la squadra. Insomma, non tira buona aria per l’ex Psg che ha giocato pochissimo in questo avvio di stagione e che probabilmente non giocherà più con la maglia della Roma.

E dalla Spagna arrivano notizie proprio sul centrocampista giallorosso, tant’è che c’è un club che sarebbe disposto a prenderlo per i prossimi sei mesi sempre in prestito. A patto che i parigini decidano di venire incontro a quelle che sono le “esigenze” giallorosse, vale a dire quelle di togliere dal bilancio uno stipendio importante di un giocatore che ha dato poco o nulla alla squadra.

Renato Sanches lascia la Roma, c’è l’Atletico Madrid

Elgoldigital sottolinea come l’Atletico Madrid stia pensando a prendere il portoghese. Simeone vuole un centrocampista e l’occasione sarebbe appunto quella che porta a Renato Sanches. Anche lì sono convinti che la sua avventura dentro Trigoria sia ormai giunta ai titoli di coda, ed è per questo che si starebbe valutando appunto questa opportunità.

Ovvio che di ufficiale al momento non c’è nulla e non ci può essere nulla. Ma tra pochi giorni e cioè nel momento in cui il calciomercato riaprirà ufficialmente, non è detto che non ci siano delle novità. Tutto porta, come spiegato, ad un addio anticipato. E la conferma dovrebbe arrivare nei primi giorni di gennaio.