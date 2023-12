Tiago Pinto dimentica Bonucci: nuovo accordo

Calciomercato Roma, Tiago Pinto sembra aver mollato definitivamente la pista Bonucci a gennaio. Spunta il nuovo accordo per regalare il nuovo difensore a Mourinho.

Vigilia di campionato in casa Roma, con José Mourinho che sta preparando l’ultima sfida dell’anno solare. I giallorossi chiuderanno il proprio 2023 in casa della Juventus, nel posticipo della diciottesima giornata di Serie A. La stagione arriva al giro di boa e le attenzioni si accendono intorno alle manovre di Tiago Pinto, con la finestra di calciomercato invernale alle porte per il dirigente portoghese. La priorità in entrata della Roma continua ad essere quella dell’arrivo di un difensore centrale per lo Special One.

Dopo l’importante vittoria interna contro il Napoli, che ha rilanciato le ambizioni nella corsa al quarto posto, la Roma chiude l’anno solare in casa della Juventus. José Mourinho in questi giorni ha ritrovato in gruppo Paulo Dybala, grande ex di giornata, e non è escluso il ritorno dal primo minuto dell’argentino. Oltre alle attenzioni del campo in casa Roma è tempo di ragionare sull’imminente apertura del calciomercato di riparazione. Tiago Pinto sta lavorando per trovare il prima possibile un rinforzo difensivo da consegnare al connazionale in panchina, che tra pochi giorni perderà Ndicka per la Coppa d’Africa.

Calciomercato Roma, Pinto cancella Bonucci: accordo economico con Solet

Il nome più gettonato nei giorni scorsi è stato quello di Leonardo Bonucci, ma ieri sembra esser arrivato il punto sulla trattativa naufragata con l’ex Juventus. Nonostante Pinto avesse trovato l’accordo con l’entourage dell’ex bianconero, i vertici societari giallorossi hanno bloccato la trattativa, virando su profili più giovani.

E, secondo quanto rilancia l’edizione odierna de ‘La Repubblica’, Tiago Pinto sta cercando di accelerare per piazzare il colpo in difesa ad inizio gennaio. Mourinho è ancora privo di Smalling, e con la partenza dell’ivoriano, resterebbero solo Mancini e Llorente come puri interpreti del ruolo, con Kumbulla in ripresa dal lungo infortunio. Ed il quotidiano evidenzia come il nome più caldo sia quello di Oumar Solet, centrale difensivo 23enne del Salisburgo. Il calciatore avrebbe già trovato l’accordo economico con i giallorossi, resta da convincere la squadra austriaca sulle modalità del prestito a gennaio. In piedi rimane anche la pista Chalobah dal Chelsea. Entrambi i calciatori hanno avuto guai fisici in stagione, altro aspetto da considerare con attenzione.