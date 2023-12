Addio a gennaio, ritrova l’ex Roma: lo ha già allenato

Calciomercato Roma, addio a gennaio e ritorno dal grande ex: non ci sono solo i giallorossi. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

In attesa di comprendere come sarà chiosato un girone di andato mal cominciato ma contraddistinto anche da importanti segnali di miglioramento, in casa Roma l’imminenza del calciomercato continua a rappresentare un argomento di grande interesse e attenzione. Le esigenze di miglioramento della squadra di Mourinho non sono certamente ignote e lo stesso Tiago Pinto sa di dover provare a concretizzare almeno un colpo per ovviare ad alcune delle defezioni principali della squadra.

Le parole spese da Mourinho in questi giorni, unitamente ai segnali tattici e tecnici emersi in questa prima parentesi stagionale, hanno lasciato intendere come le principali attenzioni andranno rivolte soprattutto al fronte difensivo, dove l’approdo di un volto nuovo è stato presentato dallo Special One come una sorta di desiderio, del quale società e dirigenza hanno ormai consapevolezza da diversi mesi. La speranza dell’allenatore, unitamente a quella della piazza tutta, resta quella di poter contare su un profilo funzionale e affidabile e, da questo punto di vista, novità e aggiornamenti potrebbero registrarsi già nei prossimi giorni.

Calciomercato Roma, firma araba per Spinazzola: può trovare un ex

Come spesso evidenziato, però, l’attesa per i possibili rinforzi non deve far passare in secondo piano situazioni relative alla non meno importante esigenza di concretizzare uscite che risultino funzionali soprattutto per le casse dei Friedkin. L’obiettivo, ovviamente, resta quello pleonastico di preservare l’integrità dell’ossatura principale dello scacchiere, valutando altresì opportunità di dire addio ad elementi le cui situazioni contrattuali non sono più una garanzia per il club.

Da tale punto di vista, dunque, vanno letti i diversi aggiornamenti legati al futuro di Leonardo Spinazzola, protagonista di un principio stagionale difficile e anche questa volta contraddistinto da problematiche fisiche che ne hanno impedito un rendimento di grande continuità. In scadenza nel 2024, Spinazzola potrebbe lasciare la Capitale, dunque, a parametro zero in estate, salvo un addio nel mese di gennaio che permetterebbe alla Roma di ricavare un incasso dalla sua cessione.

La giornata di ieri, come raccontatovi, è stata su questo fronte molto importante, con l’aumento concreto di interessi da parte del Galatasaray, cui si aggiungono le già note avances arabe. In particolar modo, su un possibile approdo del 37 presso il campionato persico, si è espresso Flavio Maria Tassotti, evidenziando come una delle due realtà saudite interessate sia l’Al Hilal, presso il quale si segnala la presenza di Nuno Romano, ex preparatore atletico presente nello staff di Fonseca.