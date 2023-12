Addio Belotti, s’è liberato un posto: derby clamoroso

Uno dei derby più caldi d’Europa si sta scaldando per rinforzare l’attacco con Andrea Belotti, in uscita dalla Roma

A pochi giorni dall’apertura della finestra invernale del calciomercato, la Roma dovrà guardarsi intorno sia per quanto riguarda la parte relativa agli acquisti che quella delle cessioni. Se il reparto difensivo ha bisogno di innesti, quello offensivo urge di qualche uscita.

Se Dybala sta bene, la coppia titolare è ovvia con l’argentino e Lukaku sempre dal primo minuto. Il sostituto di Dybala è diventato col tempo El Shaarawy, sia nel tandem con il belga sia da trequartista, mentre al posto di Romelu c’è tanta fiducia in Azmoun. Dunque Belotti sarebbe il terzo della lista dunque, stando a quanto fa intendere la società, un esubero vero e proprio.

D’altronde per dare a Mourinho una squadra all’altezza della situazione a livello di difesa, dove urge un restyling viste le situazioni di Smalling e Kumbulla in primis, c’è bisogno anche di incassare, per evitare che il fair play finanziario prenda il sopravvento. Indi per cui l’addio di Belotti non farebbe perdere granché all’attacco a livello numerico e offrirebbe nelle casse della Roma fondi per la difesa, dove Bonucci è ormai saltato per scelta societaria.

Stracittadina per il “Gallo” Belotti

Su Belotti le richieste non mancano, anzi, si è scatenato un vero e proprio derby di mercato per aggiudicarsi le prestazioni dell’ex attaccante di Palermo e Torino. Stiamo parlando di due squadre turche di prima fascia come Beşiktas e Fenerbahce. I primi, i bianconeri di Turchia, avrebbe bisogno di riempire uno slot come centravanti dopo che l’ex Porto Aboubakar non fa più parte del progetto. Allo stesso tempo il Fener, che in squadra ha Dzeko come titolare in attacco, avrebbe accompagnato all’uscita Batshuayi.

Ecco perché l’impellente urgenza da parte di Besiktas e Fenerbahce di sfidarsi sul mercato per Belotti. D’altronde per il campionato turco Belotti sarebbe più che un’alternativa, forte di oltre 100 gol in carriera in Serie A tra Palermo, Torino e Roma. Dove però ha fatto vedere il meglio di sé è stato nel capoluogo piemontese dove ha raggiunto solo lì la tripla cifra. A Roma invece tanta fatica con il primo con addirittura zero reti segnati nel campionato di Sere A e qualche sporadica gioia europea. E se quest’anno aveva iniziato bene con la doppietta alla Salernitana, man mano il calciatore offensivo di Mourinho ha abbassato di gran lunga la sua media realizzativa, mettendo sempre più impegno che effettiva freddezza sotto porta.