Addio Roma, annuncio UFFICIALE: ha scelto Milano

Era un obiettivo della Roma, ma ora l’ufficialità non lascia scampo: giallorossi snobbati, vuole solo Milano

Il calciomercato invernale si avvicina e la Roma ha l’obbligo di intervenire sul mercato, specialmente in difesa. Il reparto arretrato di Mourinho necessita di più soluzioni e alternative per le tre competizioni ovvero Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

Le assenze di Smalling e Kumbulla sono note da tempo con l’inglese che non gioca dal primo settembre, nella sfida contro il Milan, mentre l’albanese fuori da ancora più tempo, addirittura dalla scorsa stagione compresa. Due in meno dunque da schierare per Mourinho che talvolta ha dovuto fare anche a meno di Llorente, guai muscolari che l’hanno tenuto fuori mesi fa, e ultimamente Mancini che ha sempre giocato ma rischia riscadute.

Questo poiché il difensore numero 23 si è trovato a giocare con il Napoli con solamente un allenamento nella settimana precedente. Insomma, considerando l’imminente inizio di Coppa Italia e l’Europa League che sta entrando nel vivo, la Roma non può permettersi di presentarsi impreparata a livello numerico. In particolare in un ruolo delicato come la difesa: delle prime sei della classe, la squadra di Mouinho è la seconda peggiore per gol subiti. A maggior ragione servono eccome i rinforzi.

Svolta sul mercato, ecco l’annuncio sul difensore

Tra i nomi nella lista di Pinto come possibile innesto difensivo c’era Radu Dragusin, ex difensore della Juventus attualmente in forza al Genoa dopo che i rossoblu l’avevano riscattato definitivamente a seguito del prestito dalla società bianconera. Il rumeno che sta facendo bene in Liguria e l’agente è stato intervistato in esclusiva da Sportitalia dove ha parlato di rinnovo, spiegando come questo verrà reso ufficiale dopo il mercato.

Naturalmente non è mancata la domanda sul suo futuro dopo Genoa, viste le sirene inglesi soprattutto del Tottenham che sembra veramente molto intenzionata a fare sul serio per accaparrarsi il difensore da dare a Postecoglou. L’agente ha commentato così le voci che lo vedevano accostato a Roma e Atalanta: “Punta a club come Inter o Milan”. Una secca e chiara bocciatura nei confronti del club giallorosso, palesemente snobbato dall’entourage del giocatore che vede nel suo futuro più una soluzione milanese se non come detto un trasferimento in Premier League con il Tottenham. Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma queste parole non sono sicuramente positive e nemmeno rassicuranti. Pinto, dopo aver bocciato Bonucci e a quanto pare obbligato ad andare oltre Dragusin, dovrà rimettersi al lavoro per portare a Roma almeno un paio di centrali.