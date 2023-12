Calciomercato Roma, l’ex PSG ai saluti: resta in Italia

Dopo una prima parte di stagione convincente, un giovane giallorosso abbandona Trigoria. Ecco dove proseguirà la sua promettente carriera

Mentre Pinto e colleghi si preparano ad una sessione di mercato semplicemente fondamentale per il futuro della Roma, un talento giallorossa saluta Trigoria.

Parliamo di un ex Psg dalle prospettive rosee che, come riferito da SkySport, lascia la società giallorossa dopo un’inizio di stagione piuttosto convincente.

Si riparte dal basso

Il calciatore in questione risponde al nome di Corentin Louakima, un terzino destro della Primavera giallorossa, che, nei prossimi giorni, inizierà la sua avventura nella Serie B italiana. Si tratta di un giovane ex Psg, dalle potenzialità evidenti. Nel campionato Primavera, Louakima aveva accumulato un gol e tre assist in otto presenze fino ad oggi ma, a meno di sviluppi imprevedibili, il suo percorso calcistico proseguire al Lecco. Attualmente, sempre secondo le fonti di SkySport, manca soltanto l’ufficialità del trasferimento.

Insomma, un’occasione potenzialmente stimolante per un giovane promettente, che dovrà trovare la propria dimensione all’interno di un nuovo club e campionato. Il Lecco, che attualmente ricopre la sedicesima piazza della campionato di Serie B, l’ha spuntata in un’agguerrita lotta tra i club di Serie B per accaparrarsi il giovane francese. Difatti, Louakima è dotato di qualità alquanto stuzzicanti: tecnica, velocità e intensità non mancano al francese, che ora dovrà dimostrare di valere anche tra i “grandi”, per poi approdare, in futuro, nella massima lega.