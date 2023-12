Calciomercato Roma, rescissione e nuova squadra in Grecia

La sua esperienza a Roma è finita, rescissione in arrivo e prossima avventura direttamente in Grecia per lui

Il calciomercato invernale sta per prendere il sopravvento. L’attesa per questa sessione è spasmodica dato che le pedine da completare sono tante, così come le cessioni che rischiano di complicare o facilitare i compiti in entrata.

I giallorossi dovranno migliorare il reparto difensivo viste le tante assenze in questa zona del campo. Smalling è fuori da inizio settembre, Kumbulla addirittura dall’anno scorso e i problemi fisici avuti da Llorente e Mancini rischiano, in caso di ricadute, di rendere la Roma molto più scoperta a livello numerico. Considerando poi le tre competizioni, la priorità di un restyling difensivo diventa altissima.

Le ultime notizie vedono però un “no” da parte della società per l’affare Bonucci, che sembrava prima vicino alla Roma mentre ora è stato definitivamente tolto dalla lista dei desideri. Un altro nome era quello di Dragusin che però sembra orientato verso il Tottenham e soprattutto l’agente ha escluso la pista giallorossa, sostenendo di preferire per il suo assistito o l’estero o un’esperienza in una delle due squadre milanesi.

Calciomercato Roma, l’addio sembra imminente

Per le cessioni, Belotti è nel bel mezzo di un derby turco di mercato con Besiktas e Fenerbahce che vorrebbero assicurarsi il centravanti italiano campione d’Europa per puntellare la zona offensiva. Ma non è solo il mercato dei calciatori bensì anche dello staff. Infatti Tugberk Tanrivermis, allenatore dell’Under 18 giallorossa, è pronto ad una nuova esperienza. Il greco è pronto ad andare in Grecia per entrare nello staff tecnico di Fatih Terim al Panathinaikos. Il contratto verrà dunque rescisso per permettere a Tanrivermis di volare in terra ellenica.

Arrivato dalla Turchia, precisamente dal Galatasaray, il tecnico è già pronto a salutare la Capitale. Molti siti turchi hanno riportato la notizia con tanta convinzione in questo trasferimento. Tra l’altro proprio il Panathinaikos, possibile prossima squadra di Tanrivermis, aveva affrontato la Roma Under 18 proprio di Tugberk. Insomma una situazione ancora da sbrogliare ma con intrecci che sembrano spingere il tecnico in Grecia. La Roma perderà così un vero e proprio talento tra i più giovani allenatore del panorama europeo, ma il richiamo di una squadra storica come il Panathinaikos sembra aver convinto a dovere Tanrivermis.