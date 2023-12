Dalla Lazio alla Roma: 15 milioni e firma immediata

Dalla Lazio alla Roma, si potrebbe sbloccare definitivamente l’affare per 15 milioni di euro: il calciatore è pronto alla firma

È il giorno della delicatissima sfida tra Roma e Juventus, con i giallorossi chiamati a restare in scia quarto posto, mentre la squadra di Max Allegri dovrà cercare di sfruttare il passo falso dell’Inter, che ieri non è riuscita ad andare oltre il risultato di 1-1 in trasferta a Marassi contro il Genoa.

Grazie ad una vittoria i bianconeri ritornerebbero a meno due dalla formazione allenata da Inzaghi, tenendo di fatto apertissimo il discorso scudetto. Dall’altra parte invece gli uomini di Mourinho sono chiamati a cercare di trovare una continuità di risultati utili per continuare a sperare nella qualificazione in Champions League.

Il mercato molto probabilmente potrà dirci molto sulle sorti della stagione romanista. Viste le tante assenze, anche a causa della Coppa d’Africa, saranno necessari diversi acquisti, ma per Tiago Pinto non arrivano buone notizie riguardo uno dei nomi sul suo taccuino.

Dalla Lazio alla Roma: colpo da 15 milioni

Tiago Pinto non ha mai smesso di continuare a sondare il mercato in cerca delle migliori opportunità per migliorare la rosa. Bonucci sembrava poter essere il primo rinforzo della società per José Mourinho, tuttavia i costi dell’operazione, e la volontà dei tifosi, che si sono schierati dal primo momento contro il suo acquisto, hanno fatto si che la proprietà cambiasse idea.

Sono molti i nomi rimasti sul taccuino di Pinto, alcuni fattibili altri meno, su tutti spicca ancora quello di Wilfried Gnonto, che dopo la retrocessione del Leeds lo scorso anno è ancora alla ricerca di un nuovo club con cui ripartire. Il calciatore è seguito oltre che dalla Roma anche dalla Lazio, con entrambe le società che stanno ancora studiando la fattibilità dell’operazione.

Secondo quanto riporta la Bild tra i possibili pretendenti per il gioiellino azzurro ci sarebbe anche il Friburgo. Il club tedesco si trova ora in ottava posizione, a soli tre punti di distanza dal Dortmund quinto e in piena corsa per l’Europa. Il Friburgo sembrerebbe intenzionato a mettere sul piatto 15 milioni di euro per l’attaccante, facendo così registrare un nuovo record per il trasferimento più costoso della loro storia, mentre i due club capitolini restano alla finestra in attesa di sviluppi.