Dybala e la Roma ancora insieme: le cifre sono ufficiali

I numeri parlano chiarissimo in tal senso: il futuro di Paulo Dybala è destinato a tingersi ancora di giallorosso

Paulo Dybala e la Roma, un legame che è destinato a proseguire ancora negli anni. Arrivato dalla Juventus nel luglio 2022, l’argentino si è trovato subito benissimo nella Capitale diventando leader tecnico della squadra di Mourinho al netto dei vari infortuni.

Fin qui, Dybala ha giocato 52 partite con la maglia della Roma siglando 22 reti e fornendo la bellezza di 14 assist. Quello che è mancato è un trofeo sebbene ci sia andato molto vicino la scorsa stagione quando, tra l’altro con un suo gol in finale per il momentaneo 1-0, la squadra giallorossa è andata ad un passo dall’Europa League, vinta poi dal Siviglia ai calci di rigore.

Trofeo che però Dybala ha trovato in Nazionale con la conquista del Mondiale dove non è stato tra i protagonisti assoluti in termini di minuti giocati, essendo di fatto la riserva di Lionel Messi, ma ha preso parte alla lotteria dei rigori della finalissima contro la Francia riuscendo a segnare e a regalare una fetta di Coppa del Mondo alla sua Argentina.

Dybala resta alla Roma? Ecco le cifre

Molti tifosi giallorossi si stanno domandando, alle porte della sessione di mercato invernale, se Paulo Dybala cederà a qualche offerta oppure se rimarrà all’Olimpico alla corte di José Mourinho. Secondo Snai, noto bookmaker italiano, il discorso muore prima di iniziare: Dybala è e rimarrà un giocatore della Roma. Infatti tra i mercati dov’è possibile scommettere c’è la voce “Giocatore rimarrà alla squadra”. Se andiamo a vedere “Dybala rimarrà alla Roma” la quota è di 1.10.

Parliamo di un valore bassissimo, considerando che il minimo è di 1.01. Dunque i bookmaker, che comunque sono informate con testate giornalistiche e non solo, come detto non hanno alcun dubbio circa la permanenza di Paulo Dybala. Un sospiro di sollievo per i tifosi della Lupa, soprattutto alla vigilia di Juventus-Roma con i tifosi bianconeri che, all’arrivo dei calciatori romanisti all’albergo, chiedevano a Mourinho il ritorno di Dybala a Torino.

Inoltre sono spuntate offerte dall’estero, compresa l’Arabia Saudita, ma a quanto pare non è nelle intenzioni né della Roma né dello stesso Dybala di lasciare la Capitale. Con ancora tutte e tre le competizioni alla portata, naturalmente ognuna con i suoi obiettivi specifici, il classe 1993 è pronto a tornare in campo per dare una grossa mano a Mourinho che non appena può schiera sempre titolare l’argentino al fianco di Lukaku.