Juve-Roma, clamoroso: hanno tagliato Mourinho

Juve-Roma, clamoroso quello che è successo alla fine del match durante le interviste. Hanno tagliato Mourinho

Alla fine del match contro la Juventus José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn, com’è giusto che sia e come succede sempre. Ma questa volta è successo qualcosa di clamoroso che mai si era visto prima di ora. E soprattutto dallo studio non hanno detto nulla, anzi, sono andati avanti come se nulla fosse.

Lo Special One stava analizzando le occasioni avute dalla Roma durante il match, analizzando poi anche nel dettaglio la sconfitta. Ma ad un certo punto si è interrotto il collegamento – probabilmente era tutto registrato – e i tifosi giallorossi non hanno potuto fare altro che ingoiare un altro boccone amaro dopo quello della sconfitta. Sì, perché non sentire fino in fondo le parole del proprio tecnico è un qualcosa che non è accettabile. Errore? Qualunque cosa sia successa ha fatto comunque scatenare i social. In molti si sono accorti dell’accaduto e hanno commentato con delusione il fatto.