Juventus-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Probabili formazioni Juventus-Roma, le scelte di Mourinho per il big match del sabato sera che chiuderà la diciottesima giornata

Di nuovo tempo di big match per la Roma di José Mourinho. Dopo aver sfidato e battuto il Napoli il 23 dicembre, i giallorossi chiuderanno l’anno solare 2023 con la trasferta di Torino contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Un match tra due squadre simili quanto diverse che si daranno battaglia nel capoluogo piemontese.

Come detto, la Roma è reduce dalla vittoria in casa contro il Napoli che ha rimesso il sorriso ai tifosi giallorossi dopo il ko di Bologna. Nelle ultime cinque gare di campionato, la squadra di Mourinho ha avuto una media di 2 punti a partita esattamente come successe nelle 5 gare precedenti per un totale di 20 in 10 gare. Questa costanza ha permesso alla Roma di scalare la classifica, piazzandosi al sesto posto in classifica.

Mourinho ha sciolto il dubbio più importante: il grande ex Dybala non solo ha recuperato, ma si candida da favorito ad una maglia da titolare al fianco di Lukaku. A proposito di ex, ci sarà anche Paredes in mediana. Ancora sulla via del recupero invece Kumbulla, fuori dai convocati così come Smalling.

Probabili formazioni Juventus-Roma

Ci si aspetta una gara molto tesa tra due squadre che occupano posizioni calde. I bianconeri sono secondi mentre i giallorossi sesti, in attesa dei risultati delle altre. La Juventus non può permettersi di perdere terreno sull’Inter così come la Roma deve rimanere in corsa per i primi quattro posti. Entrambe vorranno chiudere l’anno nel miglior modo possibile.

L’abbiamo già detto in precedenza, ma è bene sottolinearlo: Dybala è tra i convocati. Oltre a lui anche Renato Sanches, in attesa però di capire se potrà quantomeno scendere in campo a gara in corso. Chi invece non è nemmeno riuscito a rientrare tra i convocati è Aouar, ancora preso dai guai muscolari. Spinazzola recupera, Kumbulla e Smalling no.

In casa Juventus squalificato Cambiaso dunque spazio a Weah sul lato di destra mentre per il resto la formazioni è la solita. C’è ballottaggio di fatto solamente in attacco: la super prestazione con gol di Yildiz a Frosinone può sovvertire il tandem Vlahovic-Chiesa con il serbo favorito.

JUVENTUS (3-5-2) la probabile formazione: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

ROMA (3-5-2) la probabile formazione: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku

Infine, la partita. verrà trasmessa su Dazn.