Matic saluta subito il Rennes: la destinazione è clamorosa

Dalla Francia emergono dettagli importanti sulla situazione legata a Nemanja Matic, che non sta vivendo settimane facili al Rennes.

Protagonista di una delle telenovelas più roboanti della scorsa sessione di calciomercato, Matic continua ad essere al centro di importanti indiscrezioni di mercato.

Dopo un inizio di stagione tutt’altro che convincente, infatti, il serbo potrebbe decidere di chiudere anzitempo la sua avventura al Rennes. Sebbene abbia firmato un contratto biennale con il club rossonero, infatti, Matic avrebbe espresso l’intenzione di cambiare aria. Alla base di questa scelta non ci sarebbero motivazioni tecniche quanto questioni squisitamente ambientali. Stando a quanto filtra dalla Francia, infatti, l’ex centrocampista della Roma non si sarebbe adattato al nuovo ambiente in casa Rennes e avrebbe cominciato a vagliare piste alternative.

Matic può dire addio al Rennes: ipotesi Lione sullo sfondo

A fornire ulteriori ragguagli sulla vicenda ci ha pensato l’edizione online de l’Equipe. Come evidenziato dall’autorevole testata francese, infatti, nelle ultime ore il Lione avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Matic.

Sebbene non siano state ancora avanzate offerte ufficiali, i contatti mossi dal Lione non possono essere trascurati. Dal canto suo, però, il Rennes non ha alcuna intenzione di lasciar partire l’esperto mediano a cuor leggere. A più riprese, infatti, Julien Stéphan ha ribadito la centralità di Matic nello scacchiere tattico del Rennes. Ragion per cui la situazione potrebbe cambiare solo se il calciatore dovesse esprimere a chiare lettere la volontà di cambiare aria. Nelle scorse settimane era stata addirittura ventilata la possibilità di un ritorno di Matic in Serie A. Staremo a vedere se ci saranno novità concrete a riguardo.