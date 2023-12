Tutti felici e contenti: la Roma lo spedisce al Torino

Il Torino di Urbano Cairo si ritrova con il proprio numero 10 ai cancelli del centro sportivo piemontese e, per sostituirlo, si pensa ad un calciatore giallorosso

Il futuro in granata di Nemanja Radonjić è a dir poco precario, a causa di alcune evidenti distorsioni nel rapporto con Ivan Jurić. Nel tentativo di individuare un valido sostituto, ecco spuntare una pista coraggiosa in casa Roma.

L’allontanamento dall’undici titolare del numero 10 serbo, ha inevitabilmente generato un vuoto nella formazione di Urbano Cairo, che, nella finestra di mercato invernale, si troverà sostanzialmente costretta a cedere Radonjic e, quindi, a portare a Torino un valido rimpiazzo.

Idea granata per il futuro

L’attuale situazione di Ola Solbakken si avvia verso repentini sviluppi durante la finestra di mercato invernale, nella quale i giallorossi potrebbero trovare un cliente ideale per l’attaccante norvegese. Dopo un’esperienza deludente nella città eterna e una altrettanto misera all’Olympiacos, Solbakken torna a Trigoria avvolto da un particolare scetticismo, che renderà improbabile la permanenza romana. Il futuro del norvegese, al di là dello scarso interesse manifestato dalla società giallorossa, che attualmente detiene il suo cartellino fino al 30 giugno del 2027, potrebbe non essere così desolante, soprattutto se consideriamo l’attuale contesto di un’altra squadra della massima lega italiana. Stiamo parlando del Torino di Urbano Cairo, che, con grande probabilità, si troverà un posto libero in una precisa zona del campo, curiosamente corrispondente a quella occupata dal norvegese giallorosso. In seguito alle risapute frizioni nutrite con Ivan Jurić, Nemanja Radonjić, con grande probabilità, abbandonerà la città piemontese per spostarsi in un altra società del Nord Italia.

Nulla è ancora ufficiale, ma il ruolo da personaggio terziario che l’allenatore croato ha riservato al calciatore serbo non presuppone rapporti distesi tra le due parti. Dopo una piacevole finestra della propria carriera vissuta da protagonista, il numero 10 granata è stato platealmente accantonato dal sistema di gioco. Attualmente, le voci sembrano portare ad una cessione a favore del Monza, ma Adriano Galliani non ha ancora confermato nulla. Nel probabile caso in cui il serbo dovesse abbandonare Torino, ecco che l’idea Solbakken, potrebbe solleticare Davide Vagnati (ds del Toro). Si tratterebbe senza dubbio di una scommessa, ma la capacità di valorizzare talenti disorientati all’interno del proprio sistema di gioco, è una delle qualità più evidenti del tecnico granata, senza contare che si tratterebbe di un affare indubbiamente economico per le tasche di Cairo.