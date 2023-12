Accordo e visite mediche prima di Roma-Atalanta: colpo in difesa

Accordo e visite mediche che potrebbero esserci già la prossima settimana prima di Roma-Atalanta: piazzato il colpo in difesa

Alla ricerca di un difensore da molto tempo – Mourinho, nella conferenza stampa prima della Juventus, qualche frecciata l’ha mandata – la Roma ancora non ha chiuso per nessun elemento. E siccome Ndicka è in partenza e alla ripresa del campionato ci sarà l’Atalanta, un innesto lo Special One lo vorrebbe. In attesa di Smalling che, però, non si sa realmente quando e come e se rientrerà.

Lasciata andare la pista Bonucci che sembrava in chiusura, sono diversi i nomi che sono stati accostati alla Roma nel corso delle ultime settimane. Da Chalobah a Sarr passando per Solet e chiudendo pure con Nino. Insomma, per il momento solo nomi e niente di concreto. E non è un bene per i giallorossi, visto che si sapeva da molto tempo la situazione che si sarebbe venuta a creare a gennaio.

Accordo e visite, l’Atalanta chiude per Hien

Il colpo in difesa, però, lo hanno fatto gli altri. In questo caso l’Atalanta di Gasperini che si potrebbe presentare all’Olimpico nel tardo pomeriggio del prossimo 7 gennaio con un nuovo difensore in rosa. Secondo le informazioni che sono state riportate infatti da Fabrizio Romano, i bergamaschi sono in chiusura con il difensore centrale svedese del Verona Isak Hien.

L’accordo tra i due club sarebbe imminente ha spiegato il giornalista. Che non esclude nemmeno che Hien possa svolgere le visite mediche nel corso della prossima settimana e quindi essere a disposizione dei nerazzurri per il primo impegno del 2024 in campionato. E la Roma? Dalla Roma al momento nessuna novità nel merito. Una fase di stallo che sta facendo spazientire anche i tifosi. Non solo Mourinho.