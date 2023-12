Il 2 gennaio il calciomercato invernale aprirà i battenti e in casa Roma ci sono molti fronti caldi, in entrata e in uscita

Seppur immeritata, la sconfitta contro la Juventus di sabato scorso ha lasciato l’amaro in bocca in casa Roma. Dopo il successo contro il Napoli, i giallorossi speravano di confermarsi anche a Torino per mettere apposto una classifica che ora recita settimo posto con cinque punti di svantaggio dalla quarta piazza. Attesa da un altro mini tour de force (Cremonese, Atalanta e Milan), la squadra allenata da José Mourinho non può permettersi ulteriori passi falsi. Rimanere attaccati al treno Champions è, infatti, di fondamentale importanza.

Per riuscirci, lo Special One spera in buone notizie sul fronte calciomercato, soprattutto per quanto riguarda l’arrivo di un nuovo difensore centrale. Senza Chris Smalling ed Evan Ndicka, il pacchetto arretrato è ridotto all’osso e già il 3 gennaio in Coppa Italia lo Special One potrebbe trovarsi in gravi difficoltà senza un nuovo innesto. Impegnato alacremente su questo dossier, Tiago Pinto non può trascurare il mercato in uscita, che non è legato solamente a Leonardo Spinazzola e Matias Vina.

Calciomercato Roma, doppio intreccio con Belotti

Nonostante la necessità di recuperare il risultato, Andrea Belotti a Torino ha collezionato la sua sesta partita in campionato senza giocare nemmeno un minuto. Da quando Serdar Azmoun ha raggiunto il top della condizione fisica, il Gallo è scivolato in basso nelle gerarchie offensive di Mou e per questo una cessione a gennaio di Belotti è di grande attualità. Accostato a Brentford, Fulham, Fiorentina e Genoa, l’ex attaccante di Torino nelle scorse settimane era finito anche nel mirino del Palmeiras.

Dopo il trionfo in campionato, Abel Ferreira ha accettato di restare sulla panchina del Verdao, chiedendo tuttavia un grande attaccante in vista della prossima stagione. Dopo le voci sull’11 giallorosso e su Kaio Jorge, le ultime indiscrezioni parlano di un’offerta per un vecchio desiderio giallorosso. Secondo il giornalista espero di mercato, Ekrem Konur, il Palmeiras avrebbe contattato il Santos per conoscere le richieste per Marcos Leonardo.

Trattato a lungo ad agosto dalla Roma, l’attaccante brasiliano preferirebbe andare in Europa, ma ad oggi non sono arrivate offerte soddisfacenti. Qualora la situazione non dovesse sbloccarsi, potrebbe prendere in considerazione un trasferimento ad una big brasiliana, consapevole che rappresenterebbe una migliore vetrina per una futura cessione, rispetto a giocare in Serie B per il Santos.