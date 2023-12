Calciomercato Roma, accordo in Premier: scippo da 7 milioni

Calciomercato Roma, Tiago Pinto si prepara all’apertura ufficiale della finestra invernale. In Premier League si avvicina l’accordo a gennaio: sul piatto 7 milioni

La Roma non riesce nell’impresa di dare continuità alla vittoria sul Napoli, cadendo di misura contro la Juventus. La squadra bianconera ha superato per 1-0, risultato marchio di fabbrica di Allegri, quella giallorossa grazie alla rete di Rabiot nella ripresa. A fine gara José Mourinho si è detto rammaricato per il risultato, evidenziando quanto la gara sia stata equilibrata nei novanta minuti. Il portoghese poi ha parlato anche di calciomercato, con un accenno alla situazione in difesa in casa Roma.

La coperta è troppo corta nel pacchetto arretrato a disposizione di José Mourinho. La difesa della Roma è ancora orfana di Chris Smalling, leader indiscusso nelle scorse due stagioni, e sta per salutare Evan Ndicka. Il difensore ivoriano disputerà la Coppa d’Africa, riducendo le scelte a disposizione dello Special One nelle prossime, e decisive, gare. Le condizioni fisiche di Gianluca Mancini, che convive con la pubalgia, ed il lento recupero di Kumbulla, lasciano il solo Diego Llorente completamente a disposizione nel ruolo. Ecco perché il primo rinforzo nel calciomercato di gennaio potrebbe essere il nuovo difensore centrale da regalare al tecnico lusitano.

Calciomercato Roma, sorpasso difensivo in Premier: Nino vicino al Nottingham

Tra i tanti profili accostati alla lista dei desideri della Roma è spuntato anche il difensore brasiliano Nino, classe ’97 in forza alla Fluminense. Il calciatore sudamericano è stato segnalato anche nei radar del Feyenoord, prossima avversari dei giallorossi in Europa League, ma non solo.

Anche le sirene della Premier League stanno squillando forte per il futuro del difensore 26enne. Prima il Fulham, poi il Liverpool, sulle sue tracce, ma la concorrenza non è finita qui per Tiago Pinto in casa Roma. Secondo quanto evidenziato dal sito Mirror.co.uk, il Nottingham Forest sta spingendo per trovare l’accordo definitivo nel calciomercato di gennaio. Sul piatto c’è l’offerta da circa 7 milioni di euro, che potrebbe portare alla fumata bianca dal Brasile al campionato britannico.