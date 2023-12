Calciomercato Roma, il Psg la chiude così: pagano la clausola

Dalla Francia arrivano importanti aggiornamenti sul suo futuro. L’irruzione del Psg allontana il suo ritorno in Serie A. Lo scenario.

Nonostante la sessione invernale di calciomercato non sia ancora cominciata, la Roma sta sondando diverse piste per rinforzare l’organico a disposizione di José Mourinho. Tra i reparti sotto la lente di ingrandimento di Tiago Pinto c’è sicuramente la difesa, ma occhio a possibili soluzioni a sorpresa.

Sebbene la priorità in casa giallorossa resti l’acquisto di un nuovo centrale di difesa, andrà sicuramente valutata la situazione sulle corsie esterne. Un addio anticipato di Leonardo Spinazzola, ad esempio, non è affatto da escludere. Le manovre per il rinnovo del contratto dell’ex esterno della Juventus al momento latitano. Le chances legate ad un suo possibile addio nel mercato invernale sono in drastica ascesa. Motivo per il quale non sarebbe un’ipotesi sorprendente vedere la Roma anticipare l’acquisto di un terzino di piede mancino.

Calciomercato Roma, irruzione Psg per Barco: lo scenario

A tal proposito, occhio ai possibili incroci in Sudamerica. La Roma già da tempo, infatti, ha avviato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Piton, pur non affondando il colpo. Inoltre, nelle scorse settimane era stato accostato ai giallorossi anche Valentin Barco, laterale mancino classe ‘2004 in forza al Boca Juniors.

Legato agli Xeneizes da una clausola rescissoria dal valore di 10 milioni di dollari, l’argentino ha calamitato l’attenzione di diversi addetti ai lavori. Soprattutto in Premier League, in tempi e in modi diversi, Brighton e Manchester City hanno provato ad anticipare la concorrenza. Per adesso, però, nessuna squadra è riuscita a chiudere i giochi. Nel dossier anche della Juventus, Barco piace e non poco anche alla Roma. Un eventuale approdo in Serie A di Barco, però, resta piuttosto complicato. Ad agitare le acque, oltre all’interessamento dei club dalla Premier, sono anche le ultime indiscrezioni dalla Francia.

Secondo quanto riferito da Psg Reporter, infatti, anche il Psg si sarebbe messo sulle tracce del promettente laterale mancino. Alla ricerca di un nuovo terzino di spinta, i transalpini avrebbero avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore. Ma non è finita qui. I Campioni di Francia uscenti, infatti, non avrebbero alcun problemi a pagare la clausola rescissoria dal valore di 10 milioni di dollari alla quale Barco è legato al Boca Junior. Scenario dunque da monitorare con attenzione.