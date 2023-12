Dalla Roma all’Atletico Madrid: svolta a sorpresa da 25 milioni

Calciomercato Roma, dalla Spagna: l’irruzione dell’Atletico Madrid rischia di cambiare le carte in tavola. Così la corsa dei giallorossi sarebbe compromessa.

Archiviata la sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus, la Roma si proietta ai prossimi impegni di campionato con la volontà di restare agganciata al treno Champions. Un passaggio cruciale sotto questo punto di vista sarà svolto dai risvolti della sessione invernale di calciomercato che tra poche ore aprirà ufficialmente i battenti.

L’acquisto di un difensore continua a tenere banco. L’assenza di Smalling e la partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa non possono passare inosservate. Le parole di José Mourinho nella conferenza stampa pre Juve neanche. Il fatto che sia saltato l’affare che avrebbe dovuto portare nella Capitale Leonardo Bonucci obbliga l’area mercato giallorossa ad accelerare i tempi. Diversi sono i profili vagliati da Tiago Pinto, molti dei quali portano in Premier League. In casa Chelsea soprattutto, ma non solo. Anche la Roma, infatti, avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Kiwior. Almeno per il momento, però, l’Arsenal non ha aperto al prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, la situazione resta tutta da decifrare e non sono esclusi colpi di scena.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: l’Atletico Madrid fa sul serio per Kiwior

A tal proposito, occhio alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna. Secondo quanto evidenziato da okfichajes.com, infatti, nella corsa per mettere le mani su Kiwior si sarebbe inserito anche l’Atletico Madrid. Alla ricerca di un nuovo centrale con cui implementare il ventaglio di alternative a disposizione di Simeone, i Colchoneros avrebbero avviato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione.

Si tratta di una notizia che chiama indirettamente in causa anche il Milan, tra i club interessati all’acquisto dell’ex calciatore dello Spezia. L’inserimento dell’Atletico Madrid, però, rischia di cambiare definitivamente le carte in tavola. La valutazione fatta dall’Arsenal oscilla tra i 20 e i 30 milioni di euro. Richiesta ritenuta eccessiva dai Colchoneros, che però potrebbero avere gli argomenti giusti per convincere i londinesi a privarsi di una pedina considerata non imprescindibile nel proprio scacchiere tecnico.