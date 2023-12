Incubo Roma, ne salta un altro: accordo e firma imminenti

La posizione della Roma sul mercato inizia a farsi complicata: l’ennesimo obiettivo per la difesa, è scemato sotto gli occhi di Tiago Pinto

Mentre a Trigoria si tenta di ripartire dalla sconfitta di Torino con la Juventus di Allegri, il mercato di gennaio è alle porte e la necessità di innesti difensivi si fa opprimente.

Mou non ha intenzione di aspettare ulteriormente, vista l’imminente partenza di N’Dicka, la perpetua assenza di Chris Smalling e le possibili complicazioni nel rientro in campo di Kumbulla.

Pinto è circondato

Non si può più attendere. Dopo la definitiva chiusura all’affare Bonucci, il cui svolgimento continua a far discutere tra le vie della città, Mou non ha neanche più a disposizione il temporaneo palliativo che avrebbe significato l’ex Juve e, di conseguenza, la ricerca sul mercato di Tiago Pinto deve necessariamente intensificarsi, per permettere allo Special One di affrontare il resto della stagione senza la costante preoccupazione di dover costringere Cristante o Bove ad arretrare nella difesa a tre. In quest’ottica, arrivano notizie piuttosto desolanti da uno dei nomi più caldi della lista di Tiago Pinto, dalla quale, parrebbe cancellarsi di netto il nome di Thilo Kehrer. Difatti, il difensore centrale del West Ham, come affermato da Matteo Moretto su X(Twitter), sarebbe in trattativa con il Monaco.

Nel post, Moretto cita anche la proposta avanzata al Milan di Pioli, ma sembrerebbe che, con il club di Ligue 1, si debbano semplicemente limare i dettagli del trasferimento. Una doccia fredda per la Roma di Mou, che, fino a pochi minuti fa, sembrava certa di poter lottare fino all’ultimo per il cartellino del classe ’96, anche e soprattutto alla luce della chiusura dell’affare Hien da parte dell’Atalanta di Gasperini, che rappresentava una delle maggiori concorrenti per Kehrer. Ora però, con questa sconfortante notizia dell’ultima ora, Pinto si vede preclusa l’ennesima pista e i tifosi, già impauriti dallo stallo osservato fino ad oggi, iniziano a temere davvero per il peggio. Risulta vitale un innesto da inserire in rosa nei prossimi giorni, quantomeno per ovviare alla partenza in Coppa d’Africa di N’Dicka.