Sogno Roma già finito: chiusura imminente da 30 milioni

Radu Dragusin, dopo i corteggiamenti di mezza Serie A, pare aver scelto la sua destinazione, che potrebbe deludere in molti

Oramai non ci sono più particolari dubbi sulla destinazione finale di Radu Dragusin. Il difensore tanto agognato dalle società al vertice della Serie A, ha scelto il porto in cui attraccare e, a meno di colpi di scena clamorosi, il suo destino è segnato.

Numerosi i club pronti a investire sul giovane difensore rumeno dalle rosee prospettive, ma soltanto uno sembra aver conquistato definitivamente il cuore del calciatore rossoblu.

Un futuro oltremanica

Il difensore classe 2002 è da svariate settimane nei mirini di alcune società nostrane, tra le quali spiccano Milan, Roma, Napoli e Inter. Tutte disposte a portare il gioiello rumeno nella propria rosa, ma nessuna di queste pare aver convinto davvero l’ex Juventus. Radu Dragusin, secondo Calciomercato.it, sarebbe davvero a pochi passi dal Tottenham di Postecoglou. Le cifre sono ancora da concordare, poiché il club ligure pretenderebbe 30 milioni più bonus, mentre gli inglesi ne avrebbero offerti 25. Tra le due cifre, una manciata di milioni che, con grande probabilità, non impediranno alle due parti di ottenere un accordo soddisfacente.

La possibilità di lottare nel campionato più competitivo e affascinante del mondo, non ha lasciato scampo alle concorrenti nostrane, che si dovranno accontentare di veder giocare Dragusin dal divano. Inutile precisare che, anche se il rumeno si fosse “accontentato” del campionato italiano, difficilmente sarebbe approdato a Trigoria, viste le succulenti concorrenti che ne avevano preso di mira il cartellino. Ricordiamo che il giovane proviene dalla Juventus dove, non aveva mostrato con evidenza le impressionanti abilità dimostrate poi al Genoa, dove la sua maturazione calcistica sembra avvenuta con successo. Ora, la Juventus deve soltanto sperare che il rumeno non prosegua il perpetuo percorso di crescita iniziato in Liguria, che potrebbe portarlo a divenire uno dei rammarichi più pesanti per i torinesi.