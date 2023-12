Telefonata rossonera per la Roma: ha già parlato con il mister

Il 2023 non si è concluso nel migliore dei modi e la Roma spera di aprire il nuovo anno con buone notizie dal calciomercato

Archiviato un anno solare caratterizzato da più bassi che alti, soprattutto in campionato, la Roma si appresta ad affrontare una doppia sfida decisiva per il prosieguo della stagione. Il 3 gennaio, i giallorossi sfideranno la Cremonese negli ottavi di Coppa Italia per raggiungere la Lazio nei quarti, mentre il 7 gennaio ci sarà un vero e proprio spareggio europeo contro l’Atalanta. Due partite che José Mourinho spera di poter giocare con un nuovo difensore, vista la partenza di Evan Ndicka per la Coppa d’Africa e la lungo degenza di Chris Smalling.

I movimenti in entrata saranno dunque fondamentali nei prossimi giorni, con tanti nomi sulla scrivania di Tiago Pinto. Da Arthur Theate a Oumar Solet, passando per Trevoh Chalobah, Jakub Kiwior e Thilo Kehrer, solo per citarne alcuni. L’ideale sarebbe quella di riportare in Serie A un giocatore che già conosce il campionato, ma visti i paletti dell’UEFA la Roma sarà ancora una volta costretta a fare di necessità virtù.

Calciomercato Roma, Tite ha chiamato Vina

Una grossa mano allo staff dirigenziale potrebbe darla il mercato in uscita. Ormai da giorni vi stiamo raccontando del pressing del Flamengo su Matias Vina. Il giocatore, come è noto, ha già dato il via libera ad un contratto quadriennale. Tiago Pinto è pronto a lasciar partire l’uruguaiano, che interromperebbe così il prestito al Sassuolo, ma ha fissato condizioni ben precise.

La richiesta al club carioca è stata di circa 10 milioni di euro, ma i rossoneri di Rio stanno provando a far leva sulla volontà del mancino ex Palmeiras per ottenere uno sconto. Intanto dal Brasile, il giornalista Venê Casagrande parla di un colloquio con Tite. L’allenatore del Fla ha parlato del possibile trasferimento in Brasile, illustrando il progetto tecnico-tattico del Flamengo.