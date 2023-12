Calciomercato Roma, accordo da 15,5 milioni: firma a Capodanno

Sta entrando sempre più nel vivo il calciomercato della Roma, con una trattativa che si sta facendo sempre più concreta

Sono ore concitate ed intense quelle che accompagnano la Roma al tramonto del 2023. Da un lato, staff tecnico e giocatori sono concentrati sull’attesa sfida di sabato contro la Juventus, dall’altro la dirigenza e gli uomini mercato giallorossi continuano a lavorare alacremente per portare in dote a José Mourinho un difensore centrale prima degli impegni contro la Cremonese (3 gennaio) e l’Atalanta (7 gennaio). Nelle ore in cui si registra una brusca frenata per Leonardo Bonucci, c’è un’altra trattativa che sta entrando nel vivo in maniera tambureggiante.

Detto che la priorità resta ovviamente la sistemazione del pacchetto difensivo, Tiago Pinto è impegnato su diversi fronti, nella consapevolezza che fare un buon mercato in uscita può fare da volano anche a quello in entrata. Non a caso, nelle ultime ore si parla di una sempre più possibile interruzione del prestito di Renato Sanches, ma anche delle possibili cessioni di Leonardo Spinazzola, Houssem Aouar e Andrea Belotti.

Roma, il Flamengo rilancia per Vina

Una bella boccata d’ossigeno alle casse romaniste potrebbe tuttavia regalarla un giocatore che non fa attualmente parte della rosa. Ormai da giorni, vi stiamo raccontando della trattativa con il Flamengo per la cessione di Matias Vina. Il club carioca ha trovato un accordo quadriennale con il calciatore, attualmente in prestito al Sassuolo. Secondo ‘O Dia’, l’ingaggio del calciatore con i rubronegros dovrebbe aggirarsi sui 2 milioni di euro all’anno. La Roma, come è noto, ha aperto al trasferimento dell’uruguaiano, ma valuta l’esterno sinistro, seguito anche da Corinthians e Palmeiras, 10 milioni di euro.

Dopo una prima offerta da 6 milioni, secondo la fonte sopra citata il Fla sarebbe salito a 7,5 milioni di euro nelle ultime ore. Facendo leva sulla volontà del calciatore, i rossoneri di Rio de Janiero sperano di raggiungere un accordo entro Capodanno. Qualora dovesse andare in porto in questi termini, l’affare sarebbe da 15,5 milioni complessivi. Tra cartellino (7,5 milioni) e ingaggio per quattro anni (8 milioni), i brasiliani sentono di aver compiuto uno sforzo importante.