Calciomercato Roma, accordo quadriennale e 6 milioni di euro

Calciomercato Roma, la finestra di riparazione è dietro l’angolo per Tiago Pinto. Arriva la svolta totale in vista di gennaio, trovato accordo quadriennale per la firma.

La Roma di José Mourinho, reduce dalla convincente vittoria contro il Napoli, chiuderà l’anno solare in casa della Juventus. Dopo la sfida ai bianconeri si aprirà ufficialmente la finestra di calciomercato invernale per Tiago Pinto. Il dirigente portoghese, in scadenza di contratto a giugno come Mou, può cercare nuovi rinforzi per il connazionale in panchina. Ed una grossa mano alle manovre in entrata del manager giallorosso la può dare una cessione a sorpresa nei prossimi giorni. Accordo quadriennale già trovato, ora si lavora sulla distanza tra la domanda e l’offerta, sul piatto pronti 6 milioni di euro.

Juventus-Roma, in programma sabato sera in casa dei bianconeri, chiuderà l’anno solare della squadra giallorossa. José Mourinho vuole dare continuità alla vittoria interna contro il Napoli, scavalcato in classifica al pari dell’Atalanta. La sfida contro la squadra guidata da Massimiliano Allegri rappresenta un vero e proprio banco di prova decisivo per testare la forma della Roma. Mentre i riflettori si accendono anche sulle prossime manovre di Tiago Pinto, sia dal fronte delle entrate che da quello delle uscite a gennaio. In difesa si attendono nuovi arrivi, complice l’assenza prolungata di Smalling e la prossima partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa.

Calciomercato Roma, Vina vicino al ritorno in Brasile: accordo col Flamengo

Una grossa mano ai movimenti in entrata della Roma a gennaio la possono dare le cessioni. Sono tanti i calciatori che potrebbero salutare Trigoria nelle prossime settimane, mentre dal Brasile giungono conferme sul possibile ritorno di Matias Vina in Sud America già a gennaio.

Il terzino uruguaiano, ceduto in prestito lo scorso anno in Premier e quest’estate al Sassuolo, è finito nel mirino del Flamengo. Secondo quanto scrive Veno Casagrande su ‘X’, le parti hanno già trovato un accordo quadriennale per firmare i prossimi giorni. Resta da convincere la Roma a scendere nelle pretese economiche, con la richiesta da 10 milioni di euro per il cartellino. La prima offerta dei brasiliani si assesterebbe sui 6 milioni di euro.