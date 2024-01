Addio Lukaku: il grande ex lo ruba alla Roma

Romelu Lukaku ha trovato affetto e fiducia nella capitale, ma un’offerta irrinunciabile potrebbe essersi presentata alla sua porta

Il futuro di Romelu Lukaku nella città eterna si fa sempre più precario: la volontà del Chelsea – attualmente proprietaria del cartellino di Big Rom – di generare un reale profitto a fine stagione, non si sposa con le modeste possibilità economiche della Roma, che, nel caso in cui decidesse di effettuare un acquisto oneroso, non punterebbe su un giocatore classe ’93 come il belga.

In tal senso, tra le voci degli scambi con Vlahovic e le pressioni provenienti dall’Arabia Saudita, spunta un’opzione davvero succulenta, tanto per il club londinese, quanto per Lukaku, che si troverebbe a spremere fino in fondo le potenzialità della sua stagione conclusiva.

Lukaku al centro d’Europa

Il rendimento del centravanti belga, in netto contrasto con gli scetticismi che aleggiavano intorno al suo ritorno in Serie A, sta convincendo all’unanimità. A suon di gol, Big Rom sta riconquistando la nomea che lo caratterizzò nell’avventura nerazzurra con Antonio Conte. E’ ovvio, i numeri e le prestazioni collezionate nell’Inter, sono difficilmente replicabili, soprattuto se consideriamo l’evidente gap qualitativo che intercorre tra questa Roma e l’Inter che alzò la coppa dello scudetto al cielo. E’ proprio al netto delle evidenti difficoltà della Roma nel costruire in fase offensiva, che gli otto gol in quindici presenze in campionato, permettono al numero 90 di godere di una valutazione crescente. Un fattore che, oltre a far piacere alle casse del Chelsea, sta avvicinando una prospettiva davvero impensabile fino a qualche mese fa.

Romelu Lukaku, come riportato da Wigglesport, sarebbe attualmente sul taccuino di Florentino Perez. Il Real Madrid, infatti, in seguito al sorprendente trasferimento in Arabia Saudita di Karim Benzema, è attualmente alla ricerca di una punta da fornire a Carlo Ancelotti. Non è necessario specificare che i blancos, essendo il club più titolato della storia del calcio, pretendano un centravanti di livello assoluto. La perpetua telenovela in atto tra il Real e Kylian Mbappé, potrebbe concludersi con un nulla di fatto, lasciando i blancos senza un centravanti di pregio da sfoggiare nel rettangolo verde. E’ scontato ricordare che il primo obiettivo di Perez, nel caso in cui Mbappé dovesse nuovamente rimanere a Parigi, risponde al nome di Erling Braut Haaland, ma, nel caso del norvegese, si parla di cifre astronomiche. La strada Lukaku, potrebbe regalare tempo low cost a Perez e colleghi, assicurando un calciatore di esperienza ad Ancelotti, nel periodo necessario a scegliere la nuova stella di Madrid.