Arrivederci Roma, comunicato UFFICIALE: Fifa chiamata in causa

La lettera UFFICIALE presentata alla FIFA è una richiesta neanche troppo velata alla Roma. Ecco cosa sta succedendo.

Dopo essersi lasciata alle spalle una prima parte di stagione piena di alti e bassi, la Roma nei prossimi giorni si preparerà all’inizio del nuovo anno con i tanti impegni ufficiali che calamiteranno l’attenzione mediatica. Tuttavia, oltre alla sessione invernale di calciomercato, sono anche altre le variabili da prendere in considerazione.

L’inizio della Coppa d’Africa, ad esempio, impedirà a Mourinho di avere a disposizione Evan Ndicka, che raggiungerà il ritiro della sua Nazionale nei prossimi giorni. Ma occhio a ciò che sta succedendo sul fronte Azmoun. L’attaccante iraniano, infatti, figura nella lista dei 27 pre convocati diramata dal ct dell’Iran Amir Qalenoei in vista dell’inizio della Coppa d’Asia, in programma in Qatar a partire dal 12 gennaio. La presenza di Azmoun, però, è in dubbio.

Azmoun in Coppa d’Asia: richiesta UFFICIALE dell’Iran

Secondo quanto evidenziato da Varzesh3, la Roma vorrebbe trattenere il calciatore per le due gare di cruciale importanza contro Atalanta e Milan. La sfida con i rossoneri è in programma il 14 gennaio e coincide con l’inizio della Coppa d’Asia per l’Iran, che all’esordio sfiderà la Palestina.

Ragion per cui la Federazione iraniana ha inviato una lettera ufficiale alla Roma nella quale ha richiesto ufficialmente la presenza del suo capitano in vista della Coppa d’Asia. Di seguito il comunicato: “La Federazione iraniana ha inoltrato una lettera ufficiale alla Roma e secondo le regole FIFA ha chiesto la presenza del capitano della Nazionale e sta interloquendo con i dirigenti della Roma per ottenere l’accordo circa la presenza del calciatore. La Federazione calcistica è in attesa della decisione (…). Il club italiano è chiamato a far partire il calciatore; successivamente, verrà diramata la lista definitiva dei convocati della Nazionale”.