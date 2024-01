Blitz nella Capitale, colpo in difesa: il derby infiamma la Roma

Calciomercato Roma, si rincorrono senza sosta le indiscrezioni legate ai possibili obiettivi per la difesa. La mossa del Siviglia non può essere trascurata.

Archiviato un 2023 agrodolce, la Roma si proietta all’inizio del nuovo anno con la consapevolezza di dover fornire risposte importanti. La sconfitta di Torino ha ulteriormente allontanato i giallorossi dal treno Champions, motivo per il quale Lukaku e compagni non possono permettersi passi falsi in occasione della sfida casalinga contro l’Atalanta, vero e proprio spartiacque stagionale.

Nel frattempo, però, anche l’area mercato è chiamata ad uno sforzo importante. Soprattutto in difesa lo scacchiere giallorosso ha palesato dei limiti strutturali piuttosto evidenti. Abbandonata la pista Bonucci, la Roma sta ora vagliando altri tipi di soluzioni. Soprattutto in Premier League, ad esempio, sono valutati diversi profili per i quali i giallorossi potrebbero affondare il colpo. A tal proposito, occhio ai nuovi possibili incroci con il Chelsea.

Calciomercato Roma, derby di Siviglia per Sarr: lo scenario

Dopo aver intavolato con il Chelsea l’operazione Lukaku, infatti, la Roma potrebbe ritornare molto presto a bussare alla porta dei Blues. Sono due gli oggetti del desiderio dell’area mercato giallorossa. Avviati i primi contatti esplorativi per Sarr, infatti, Pinto non ha chiuso la porta a Malang Sarr.

Legato ai Blues da un contratto in scadenza nel 2025, salvo clamorosi colpi di scena il difensore transalpino si troverà un nuovo club a gennaio, scrivendo la parola fine all’esperienza tutt’altro che esaltante in quel di Londra. Sondato da diversi club turchi, però, Sarr sarebbe ora finito nel mirino del Siviglia. Stando a quanto evidenziato da El Nacional, infatti, gli andalusi avrebbero individuato nell’ex centrale del Monaco il rinforzo ideale con il quale puntellare il reparto difensivo. Motivo per il quale nei prossimi giorni potrebbero recarsi a Londra per trattare direttamente con il Chelsea e trovare la quadra definitiva. Fino a questo momento i Blues hanno sempre rispedito al mittente proposte di prestito. Tuttavia, non è escluso che i londinesi alla fine possano accettare un prestito con diritto di riscatto, soluzione congeniale al Siviglia.

Staremo a vedere cosa succederà, fermo restando che sulle tracce del calciatore c’è da tempo anche il Betis Siviglia, che potrebbero dar vita ad un vero e proprio derby di mercato con gli acerrimi rivali. La Roma osserva.