Calciomercato Roma, ecco il difensore: in arrivo l’annuncio UFFICIALE

Dopo innumerevoli dubbi e incertezze, sembrerebbe esser giunta la notizia che tutti i romanisti attendevano: un difensore è stato acquistato

I tifosi della Roma hanno esaurito la pazienza… Tuttavia, dopo lo scemare di svariate piste di mercato per quanto concerne il necessario rinforzo alla linea difensiva giallorossa, ecco finalmente la conclusione di una trattativa.

A rendere noto il trasferimento, ecco Ilario Di Giovambattista, direttore editoriale di Radio Radio e conduttore di RadioRadioLoSport, il quale ha comunicato attraverso un X (tweet), l’affare confezionato da Pinto & co.

Il regalo tanto atteso

Nella comunicazione del noto speaker radiofonico si legge: “L’AsRoma ha acquistato un difensore centrale. Verrà annunciato nelle prime ore del calciomercato”. Insomma… Ancora nessun nome ufficiale, ma, per ora, i sostenitori capitolini dovranno accontentarsi della garanzia di un nuovo innesto. Come ben noto, José Mourinho non si può più concedere il lusso di attendere per un difensore: il perpetuo infortunio di Chris Smalling, il delicato rientro in campo di Kumbulla e la partenza in Coppa d’Africa per N’Dicka, lasciano poco spazio di manovra allo Special One. Se consideriamo anche la fastidiosa pubalgia lamentata da Mancini nelle ultime settimane, ecco che la linea difensiva giallorossa, al netto di un Llorente in forma smagliante (eccezion fatta per la sfida con Dusan Vlahovic in Juve-Roma), inizia letteralmente a tremare.

Il carismatico mister portoghese, non ha intenzione di ritrovarsi nuovamente a dover elemosinare dalla società e, tantomeno, di costringere Brian Cristante o Edoardo Bove ad arretrare nella difesa a tre. I nomi che orbitano intorno a Trigoria sono svariati, seppur, negli ultimi giorni, alcuni degli esponenti più succulenti scritti nel taccuino di Pinto, siano stati forzatamente cancellati, per via di trasferimenti annunciati. Se si dovesse realmente confermare la notizia generata da Ilario Di Giovambattista e Enrico Camelio, i giallorossi conquisterebbero la possibilità di affrontare il mese di gennaio con maggior serenità, al netto del fatto che, oltre al possibile innesto dei prossimi giorni, Mourinho necessiterebbe di un ulteriore difensore centrale, per evitare periodi di tale carestia.